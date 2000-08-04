Врачи назвали самые опасные продукты для беременных

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Эксперты призвали беременных отказаться от этих продуктов, так как они опасны даже для новорожденных.

Есть продукты, от которых беременным категорически необходимо отказаться. Конечно, говоря на эту тему, можно легко развесить воображаемые таблички со словами «нельзя!», «вредно!», но стоит ли? Ведь беременность – не болезнь, чтобы садиться на строгие диеты, запрещать себе привычный образ жизни и вообще пугаться всего.