Раздел: Медицина
Врачи назвали самые опасные продукты для беременных
От этих продуктов лучше отказаться во время беременности.
Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.
Специалисты составили список запрещенных продуктов во время беременности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Сырые яйца
Для беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.
В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.
Продукты с содержанием бактерии листериоз
Бактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.
Специи и пряные травы
Ревень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.
Лесные грибы
В лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.
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Экзотические фрукты
Некоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.
Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.
Специалисты составили список запрещенных продуктов во время беременности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Сырые яйца
Для беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.
В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.
Продукты с содержанием бактерии листериоз
Бактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.
Специи и пряные травы
Ревень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.
Лесные грибы
В лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.
Читайте также: Медики подсказали, как облегчить боль при артрите
Экзотические фрукты
Некоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.
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