Раздел: Медицина
Названа самая большая опасность действующих кондиционеров в жару
Кондиционер не нужно устанавливать на слишком низкую температуру.
Обострением сердечно-сосудистых заболеваний может закончиться время, проведенное в помещении с работающим кондиционером в жаркую погоду. Перепад температур, когда на улице знойно, а в квартире – холод, отрицательно влияет на организм человека, заявили врачи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
По словам врача общей практики Виталы Воронцовой, из-за перепада температуры воздуха (например, когда человек заходит с жаркой улицы в охлажденное помещение) может произойти спазм сосудов, а также возможны скачки артериального давления. Сосудистый спазм может обострять болезни сердца, отметила при этом специалист.
«На жаре происходит расширение сосудов, а после того, как человек попадает в холодное помещение, они сужаются, из-за чего и происходит спазм», - сказала Воронцова.
Кроме того, из-за переохлаждения в обстановке с действующим кондиционером легко возникают простудные заболевания. Если человек уже простуженный или склонен часто болеть, ему следует быть особенно осторожным, об этом сообщил инфекционист, академик Виктор Малеев.
По словам Малеева, кондиционер не нужно устанавливать на слишком низкую температуру, а также нельзя находиться близко к кондиционеру, лучше вдали. Эксперты настаивают: охлаждаться надо постепенно – например, зайдя с улицы сначала ополоснуться водой, а кондиционер включать лишь позднее.
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Нельзя допускать охлаждения воздуха в помещении ниже 18 градусов. Наибольшую опасность для здоровья людей представляют кондиционеры, работающие в общественных зданиях, которые часто оказываются плохо спроектированными или давно не обслуживающимися системами. В таких системах может гнездиться бактерия, вызывающая такое заболевание, как легионеллез, смертность при котором достигает 20%.
Обострением сердечно-сосудистых заболеваний может закончиться время, проведенное в помещении с работающим кондиционером в жаркую погоду. Перепад температур, когда на улице знойно, а в квартире – холод, отрицательно влияет на организм человека, заявили врачи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
По словам врача общей практики Виталы Воронцовой, из-за перепада температуры воздуха (например, когда человек заходит с жаркой улицы в охлажденное помещение) может произойти спазм сосудов, а также возможны скачки артериального давления. Сосудистый спазм может обострять болезни сердца, отметила при этом специалист.
«На жаре происходит расширение сосудов, а после того, как человек попадает в холодное помещение, они сужаются, из-за чего и происходит спазм», - сказала Воронцова.
Кроме того, из-за переохлаждения в обстановке с действующим кондиционером легко возникают простудные заболевания. Если человек уже простуженный или склонен часто болеть, ему следует быть особенно осторожным, об этом сообщил инфекционист, академик Виктор Малеев.
По словам Малеева, кондиционер не нужно устанавливать на слишком низкую температуру, а также нельзя находиться близко к кондиционеру, лучше вдали. Эксперты настаивают: охлаждаться надо постепенно – например, зайдя с улицы сначала ополоснуться водой, а кондиционер включать лишь позднее.
Читайте также: Названа самая большая монета Европы
Нельзя допускать охлаждения воздуха в помещении ниже 18 градусов. Наибольшую опасность для здоровья людей представляют кондиционеры, работающие в общественных зданиях, которые часто оказываются плохо спроектированными или давно не обслуживающимися системами. В таких системах может гнездиться бактерия, вызывающая такое заболевание, как легионеллез, смертность при котором достигает 20%.
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