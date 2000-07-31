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Раздел: Медицина  
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Медики призвали отказаться от мясных бульонов

Медики призвали отказаться от мясных бульоновВзрослому человеку весьма полезно питаться овощами.

Ольга Кузнецова, диетолог, запрещает использовать бульон из-под мяса. Это вызвано тем обстоятельством, что в организм могут попасть антибиотики и гормоны, их дают животным с целью ускорения роста, врач требует придерживаться строгих правил.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Согласно исследованию, каждый пятый считает вегетарианство крайне полезным. Оно помогает оздоровить организм, при этом человек употребляет больше витаминов. Происходит очищение органов, так считают не менее 34% опрошенных. При этом 39% полагают, что вегетарианство нежелательно. Оно наносит вред здоровью.

Диетолог заявляет, что взрослому человеку весьма полезно питаться овощами, фруктами и ягодами. Вместе с тем необходимо принимать биологически активные добавки. Они содержат нужные аминокислоты. Детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам нельзя игнорировать мясо. Животный белок им просто необходим ввиду ряда причин. Специалист ссылается на не всегда хорошее качество современных продуктов. Животных часто кормят гормонами и антибиотиками.

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Необходимо сливать воду, в которой варилась говядина или свинина. Супы нужно готовить на костном бульоне, добавляя к нему уже отваренное мясо. При приготовление вторых блюд необходимо использовать мясо, которое ранее довели до кипения. При заболевании почек и подагре исключено употребление белковой пищи.
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 Теги: Медики, бульон

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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