Раздел: Медицина
Медики рассказали о нетипичных признаках инсульта
Без доступа кислорода клетки мозга начинают отмирать.
Острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, иначе инсульт, приводит к отмиранию его клеток, и спасти может только скорейшая медицинская помощь. Предвестниками инсульта у женщин могут быть совершенно нетипичные проявления, о которых необходимо знать всем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Инсульт — состояние опасное для жизни, причем вы сильно ошибаетесь, если считаете инсульт только возрастной проблемой. В последнее время, как утверждают медики, инсульт значительно «помолодел», и на первое место выходят люди из группы риска. Впрочем, у нас есть немолодые родители, которые рискуют заработать инсульт еще больше.
Что такое микроинсульт
Для жизнедеятельности головного мозга необходимо постоянное обеспечение его кислородом, который поступает с кровотоком через сложную сеть сосудов, каждый из которых отвечает за свой участок. Если в сосуде появился тромб и произошла его закупорка — речь идет об ишемическом инсульте, разрыв стенки сосуда также нарушает снабжение клеток мозга кислородом и ведет к геморрагическому инсульту. Без доступа кислорода клетки мозга начинают отмирать, что приводит к серьезным неврологическим нарушениям. При обширном поражении вероятность восстановления функций мозга зависит от скорости, с которой медики начнут лечение.
При микроинсульте внешние проявления заметно слабее, область поражения сосудов незначительная и возможно даже полное восстановление. Как правило, симптомы при микроинсульте проходят самостоятельно через некоторое время — от нескольких минут до суток.
Нетипичные признаки инсульта у женщин
Общее для мужчин и женщин любого возраста – внешнее проявление инсульта зависит от того, какая область мозга поражена. При нарушениях в левом полушарии, страдает правая половина тела, при поражении правого полушария – левая. Прогноз зависит от того, сколько клеток пострадало в результате недостатка кислорода. Нетипичными признаками начинающегося или микро инсульта у женщин могут напоминать мигрень:
Головная боль с одно стороны, нередко в области виска
Ухудшение периферийного зрения одного глаза
Навязчивые «мушки» в одном глазу
Онемение и покалывание пальцев одной руки или ноги
Спутанность речи – забываются обыденные слова
При взгляде на собеседника могут стираться детали
Неожиданная и не проходящая икота, в сочетании с другими признаками
Внезапное нарушение ориентации в пространстве или времени
Беспричинная агрессия вплоть до психоза
Может появиться один или несколько признаков, нарушение зрения, сходное с мигренью, бывает и без головной боли
Такие проявления инсульта могут беспокоить несколько часов, а затем самопроизвольно проходить. Но это не повод успокаиваться – если нарушение кровообращения случилось однажды, значит, риск полноценного инсульта очень высок и время задуматься о своем образе жизни.
Кто в группе риска
К сожалению, полностью застраховать себя от сосудистых нарушений нам не под силу, однако снизить риск, изменив условия жизни точно можно. Факторы риска ишемического инсульта:
Возраст – после 35 лет вероятность нарушения инсульта с каждым годом увеличивается
Малоподвижный образ жизни
Склонность к повышенному давлению (гипертония)
Читайте также: Медики рассказали о нетипичных признаках инсульта у женщин
Питание: продукты, которые повышают уровень холестерина в крови, резко увеличивают риск инсульта
Злоупотребление алкоголем
Курение – химические вещества, которые регулярно попадают в кровь с сигаретным дымом, истончают стенки сосудов
Сахарный диабет
Как распознать обширный инсульт
Если поражение мозга значительно, страдает одна сторона, противоположная пораженному полушарию мозга. Чтобы узнать инсульт проведите тест, который получил название FAST (Face Arm Speech Test)
Поднимите обе руки под прямым углом к туловищу – при инсульте одна рука непроизвольно опустится
Произнесите вслух простую фразу, например: «у меня болит голова». Если почувствуете, что слова путаются и теряются, вызывайте «скорую»
Посмотрите в зеркало и широко улыбнитесь, показав зубы – если улыбка явственно несимметрична – это инсульт.
Острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, иначе инсульт, приводит к отмиранию его клеток, и спасти может только скорейшая медицинская помощь. Предвестниками инсульта у женщин могут быть совершенно нетипичные проявления, о которых необходимо знать всем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Инсульт — состояние опасное для жизни, причем вы сильно ошибаетесь, если считаете инсульт только возрастной проблемой. В последнее время, как утверждают медики, инсульт значительно «помолодел», и на первое место выходят люди из группы риска. Впрочем, у нас есть немолодые родители, которые рискуют заработать инсульт еще больше.
Что такое микроинсульт
Для жизнедеятельности головного мозга необходимо постоянное обеспечение его кислородом, который поступает с кровотоком через сложную сеть сосудов, каждый из которых отвечает за свой участок. Если в сосуде появился тромб и произошла его закупорка — речь идет об ишемическом инсульте, разрыв стенки сосуда также нарушает снабжение клеток мозга кислородом и ведет к геморрагическому инсульту. Без доступа кислорода клетки мозга начинают отмирать, что приводит к серьезным неврологическим нарушениям. При обширном поражении вероятность восстановления функций мозга зависит от скорости, с которой медики начнут лечение.
При микроинсульте внешние проявления заметно слабее, область поражения сосудов незначительная и возможно даже полное восстановление. Как правило, симптомы при микроинсульте проходят самостоятельно через некоторое время — от нескольких минут до суток.
Нетипичные признаки инсульта у женщин
Общее для мужчин и женщин любого возраста – внешнее проявление инсульта зависит от того, какая область мозга поражена. При нарушениях в левом полушарии, страдает правая половина тела, при поражении правого полушария – левая. Прогноз зависит от того, сколько клеток пострадало в результате недостатка кислорода. Нетипичными признаками начинающегося или микро инсульта у женщин могут напоминать мигрень:
Головная боль с одно стороны, нередко в области виска
Ухудшение периферийного зрения одного глаза
Навязчивые «мушки» в одном глазу
Онемение и покалывание пальцев одной руки или ноги
Спутанность речи – забываются обыденные слова
При взгляде на собеседника могут стираться детали
Неожиданная и не проходящая икота, в сочетании с другими признаками
Внезапное нарушение ориентации в пространстве или времени
Беспричинная агрессия вплоть до психоза
Может появиться один или несколько признаков, нарушение зрения, сходное с мигренью, бывает и без головной боли
Такие проявления инсульта могут беспокоить несколько часов, а затем самопроизвольно проходить. Но это не повод успокаиваться – если нарушение кровообращения случилось однажды, значит, риск полноценного инсульта очень высок и время задуматься о своем образе жизни.
Кто в группе риска
К сожалению, полностью застраховать себя от сосудистых нарушений нам не под силу, однако снизить риск, изменив условия жизни точно можно. Факторы риска ишемического инсульта:
Возраст – после 35 лет вероятность нарушения инсульта с каждым годом увеличивается
Малоподвижный образ жизни
Склонность к повышенному давлению (гипертония)
Читайте также: Медики рассказали о нетипичных признаках инсульта у женщин
Питание: продукты, которые повышают уровень холестерина в крови, резко увеличивают риск инсульта
Злоупотребление алкоголем
Курение – химические вещества, которые регулярно попадают в кровь с сигаретным дымом, истончают стенки сосудов
Сахарный диабет
Как распознать обширный инсульт
Если поражение мозга значительно, страдает одна сторона, противоположная пораженному полушарию мозга. Чтобы узнать инсульт проведите тест, который получил название FAST (Face Arm Speech Test)
Поднимите обе руки под прямым углом к туловищу – при инсульте одна рука непроизвольно опустится
Произнесите вслух простую фразу, например: «у меня болит голова». Если почувствуете, что слова путаются и теряются, вызывайте «скорую»
Посмотрите в зеркало и широко улыбнитесь, показав зубы – если улыбка явственно несимметрична – это инсульт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
748
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
Оставьте свой комментарий