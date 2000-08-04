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Раздел: Медицина  
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Названы самые полезные продукты для жителей городов

Названы самые полезные продукты для жителей городов Эта пища имеет повышенное содержание витамина B.

Жители городов обязательно должны принимать витамины группы B, чтобы уменьшить негативные последствия влияния загрязненного воздуха на организм. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского и Гарвардского университетов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

— Жители городов должны принимать витамины группы В, чтобы компенсировать ущерб, наносимый организму загрязняющими веществами, насыщающими городской воздух, — считают они.

В ходе исследования ученые наблюдали за здоровьем людей в возрасте от 18 до 60 лет. Участников поделили на две группы, одна из которых принимала плацебо, а другая витаминные добавки. Они содержали 2,5 миллиграмма фолиевой кислоты, 50 миллиграммов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина B12. Участники эксперимента часто проводили время на улице возле дороги.

Группа людей, принимавшая витамины группы B, была лучше защищена от негативных последствий загрязнения воздуха.

Единственный витамин группы B, который в достаточном количестве вырабатывается организмом, это B3. Остальные мы должны получать из продуктов питания.

Продукты с высоким содержанием витаминами группы B:

Грецкие орехи.
Бананы.
Миндаль.
Авокадо.
Кешью.
Томаты.
Тыква.
Шпинат.
Спаржа.
Нут.
Арахис.
Зеленый горошек.
Мясо.

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Рыба.
Яйца.
Печень.
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 Теги: продукты, витамин B

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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