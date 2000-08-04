Раздел: Медицина
Врачи рассказали, какие продукты хуже всего подходят для завтрака
Употребление этой еды на голодный желудок может навредить здоровью.
Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.
Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующиевыработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.
Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, — такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.
Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.
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Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе — этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.
Забудьте о бутербродах с колбасой и свежевыжатых соках натощак – специалисты составили список продуктов, которые не рекомендуют употреблять по утрам на пустой желудок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Самый вредный завтрак, по мнению ученых, содержит острые и копченые продукты, которые многие наши сограждане как раз охотно едят по утрам. Речь, в частности, идет о продукции из переработанного мяса, которую часто используют для бутербродов. Но острая и копченая пища плохо действует на слизистую оболочку пищеварительного тракта,и если регулярно завтракать хлебом с колбасой или нарезкой, риск появления воспаления и болей в желудке резко повысится.
Почему не стоит пить натощак свежевыжатые соки? Почти во всех этих соках есть кислоты, стимулирующиевыработку пищеварительных ферментов. Но если в желудке нет пищи, то действие таких ферментов может вызвать тошноту, понос, газообразование.
Также, кстати, не стоит увлекаться питьем воды с лимоном натощак, — такой эксперимент чреват получением ожога пищевода.
Кроме того завтрак не должен содержать десертов. Съеденные на пустой желудок, они спровоцируют выброс в кровь сразу большого количества инсулина. Регулярно начиная свой первый прием пищи с чего-нибудь сладенького, вы «раскачиваете» свою поджелудочную железу и повышаете личный риск диабета.
Читайте также: Названы признаки, помогающие распознать рак на ранней стадии
Помимо того не нужно на голодный желудок пить кофе — этот напиток провоцирует выработку соляной кислоты, раздражающей стенки желудка. Так недалеко до гастрита и язвы.
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