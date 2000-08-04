Раздел: Медицина
Эти предметы собирают больше всего бактерий на кухне
Ученые составили список самых грязных кухонных предметов.
Исследователи назвали самые опасные для здоровья кухонные предметы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Лидирует губка для мытья посуды. В ней располагается множество бактерий, являющихся возбудителем менингита и пневмонии, в одном кубическом сантиметре губки обитает микробов в семь раз больше, чем людей на Земле.
Также несут опасность кухонные полотенца, вернее бактерии, содержащиеся на них. Ученые сообщают, что в большей части случаев бактерии являлись неопасными, но среди их сородичей медики обнаружили золотистого стафилококка.
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Чтобы не заразиться, ученые советуют людям как можно чаще менять полотенца.
Исследователи назвали самые опасные для здоровья кухонные предметы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Лидирует губка для мытья посуды. В ней располагается множество бактерий, являющихся возбудителем менингита и пневмонии, в одном кубическом сантиметре губки обитает микробов в семь раз больше, чем людей на Земле.
Также несут опасность кухонные полотенца, вернее бактерии, содержащиеся на них. Ученые сообщают, что в большей части случаев бактерии являлись неопасными, но среди их сородичей медики обнаружили золотистого стафилококка.
Читайте также: Названы самые полезные продукты для жителей городов
Чтобы не заразиться, ученые советуют людям как можно чаще менять полотенца.
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