» » Назван алкогольный напиток, "сжигающий" лишние килограммы
Раздел: Медицина  
0

Назван алкогольный напиток, "сжигающий" лишние килограммы

Назван алкогольный напиток, "сжигающий" лишние килограммыОбнаружено неожиданное свойство текилы.

Этот алкогольный напиток содержит в себе ингредиент, эффективно стимулирующий физиологические процессы по сжиганию жировой массы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Голубая агава, идущая на производство текилы, была исследована научными сотрудниками Университета Гвадалахары в Мексике, после чего специалисты констатировали: компоненты растения эффективно содействует снижению избыточной массы тела. Ученые заявили, что употребление умеренных доз текила может ускорять процесс похудения. В своей работе специалисты охарактеризовали текилу как «эликсир стройности», проведя предварительно эксперименты на лабораторных грызунах.

По мнению специалистов, диета на основе текилы может быть весьма перспективной. Голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.

Читайте также: Медики назвали лучший напиток для продления молодости

Но в то же время регулярное питье текилы может связано с возникновением проблем со здоровьем. Кроме того, «дружба» с этим напитком может стать причиной сильнейшей алкогольной зависимости. Поэтому, если у человека имеется генетическая предрасположенность, к алкоголизму (среди родственников есть алкоголики) пользоваться «методом текилы» для похудения не стоит.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: текила, похудение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:18 » Автор: Ирина Шевченко
     1170
     0

Похожие новости по теме

Этот алкогольный напиток помогает быстрее сбросить вес Этот алкогольный напиток помогает быстрее сбросить вес

Диета на основе текилы может быть весьма перспективной.

Выявлено неожиданное полезное свойство текилы Выявлено неожиданное полезное свойство текилы

Ученые считают, что она помогает похудеть.

Этот алкогольный напиток поможет избавиться от лишних килограммов Этот алкогольный напиток поможет избавиться от лишних килограммов

Текила в умеренных дозах поможет похудеть.

Названа польза текилы для организма Названа польза текилы для организма

Оказалось, что текила может быть полезной для организма.

Ученые назвали алкогольный напиток, который полезен для укрепления костей Ученые назвали алкогольный напиток, который полезен для укрепления костей

Текила оказалась полезной для костей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх