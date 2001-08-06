Раздел: Медицина
Назван алкогольный напиток, "сжигающий" лишние килограммы
Обнаружено неожиданное свойство текилы.
Этот алкогольный напиток содержит в себе ингредиент, эффективно стимулирующий физиологические процессы по сжиганию жировой массы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Голубая агава, идущая на производство текилы, была исследована научными сотрудниками Университета Гвадалахары в Мексике, после чего специалисты констатировали: компоненты растения эффективно содействует снижению избыточной массы тела. Ученые заявили, что употребление умеренных доз текила может ускорять процесс похудения. В своей работе специалисты охарактеризовали текилу как «эликсир стройности», проведя предварительно эксперименты на лабораторных грызунах.
По мнению специалистов, диета на основе текилы может быть весьма перспективной. Голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.
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Но в то же время регулярное питье текилы может связано с возникновением проблем со здоровьем. Кроме того, «дружба» с этим напитком может стать причиной сильнейшей алкогольной зависимости. Поэтому, если у человека имеется генетическая предрасположенность, к алкоголизму (среди родственников есть алкоголики) пользоваться «методом текилы» для похудения не стоит.
Этот алкогольный напиток содержит в себе ингредиент, эффективно стимулирующий физиологические процессы по сжиганию жировой массы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Голубая агава, идущая на производство текилы, была исследована научными сотрудниками Университета Гвадалахары в Мексике, после чего специалисты констатировали: компоненты растения эффективно содействует снижению избыточной массы тела. Ученые заявили, что употребление умеренных доз текила может ускорять процесс похудения. В своей работе специалисты охарактеризовали текилу как «эликсир стройности», проведя предварительно эксперименты на лабораторных грызунах.
По мнению специалистов, диета на основе текилы может быть весьма перспективной. Голубая агава богата соединениями и микроэлементами, повышающими эффективность медпрепаратов в гастроэнтерологии для борьбы с болезнью Крона и колитом.
Читайте также: Медики назвали лучший напиток для продления молодости
Но в то же время регулярное питье текилы может связано с возникновением проблем со здоровьем. Кроме того, «дружба» с этим напитком может стать причиной сильнейшей алкогольной зависимости. Поэтому, если у человека имеется генетическая предрасположенность, к алкоголизму (среди родственников есть алкоголики) пользоваться «методом текилы» для похудения не стоит.
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