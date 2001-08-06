Раздел: Медицина
Названы продукты, которые стоит включить в ежедневный рацион
Эксперты перечислили самые полезные продукты.
Ученые из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали данные, собранные из центров по контролю и профилактике, и в результате составили список самых полезных для здоровья продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Употребление этих продуктов является действенной профилактикой ожирения, а также помогает избежать развития тяжелых заболеваний, заявили исследователи. В частности, ученые порекомендовали регулярно есть разнообразную зелень и листовые овощи. В этих растительных продуктах содержатся высокие уровни витаминов A, B6, C, E, K, способствующих улучшению процессов пищеварения, а также нормализации веса и гормонального фона.
Особо полезным, подчеркнули медики, является шпинат – его присутствие в рационе защищает от инфекционных заболеваний и простуды.
Кроме того, эксперты считают важным употреблять в пищу разнообразную капусту - обычную, цветную, брюссельскую. Капуста является источником набора ценных для укрепления организма нутриентов: кальция, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.
Читайте также: Медики назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
Также диетологи из Института общественного здравоохранения Америки дали такой совет: заменить бананы тыквой. Специалисты ссылаются на результаты В исследований, показавших, что в тыкве намного больше чем в бананах содержится калия, являющегося одним из главных «сердечных» минералов.
Ученые из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали данные, собранные из центров по контролю и профилактике, и в результате составили список самых полезных для здоровья продуктов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
Употребление этих продуктов является действенной профилактикой ожирения, а также помогает избежать развития тяжелых заболеваний, заявили исследователи. В частности, ученые порекомендовали регулярно есть разнообразную зелень и листовые овощи. В этих растительных продуктах содержатся высокие уровни витаминов A, B6, C, E, K, способствующих улучшению процессов пищеварения, а также нормализации веса и гормонального фона.
Особо полезным, подчеркнули медики, является шпинат – его присутствие в рационе защищает от инфекционных заболеваний и простуды.
Кроме того, эксперты считают важным употреблять в пищу разнообразную капусту - обычную, цветную, брюссельскую. Капуста является источником набора ценных для укрепления организма нутриентов: кальция, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.
Читайте также: Медики назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
Также диетологи из Института общественного здравоохранения Америки дали такой совет: заменить бананы тыквой. Специалисты ссылаются на результаты В исследований, показавших, что в тыкве намного больше чем в бананах содержится калия, являющегося одним из главных «сердечных» минералов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
301
0
Также советуем посмотреть
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
- Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
- Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
- Венесуэла преподносит важный урок
- Умора: в Сети отыскали собаку-«двойника» Мадонны
- Идут переговоры о создании антиукраинского блока
- «Фантомас разбушевался»: Сеть потешается над «раздвоившимся» Путиным
- Сутки на Донбассе: ранены трое военных
- Добыча газа на Харьковщине: кто подбивает на протесты
- В Сети высмеяли старую фотку Путина
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
Оставьте свой комментарий