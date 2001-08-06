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Раздел: Медицина  
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Названы продукты, которые стоит включить в ежедневный рацион

Названы продукты, которые стоит включить в ежедневный рационЭксперты перечислили самые полезные продукты.
Ученые из Института общественного здравоохранения Америки проанализировали данные, собранные из центров по контролю и профилактике, и в результате составили список самых полезных для здоровья продуктов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.

Употребление этих продуктов является действенной профилактикой ожирения, а также помогает избежать развития тяжелых заболеваний, заявили исследователи. В частности, ученые порекомендовали регулярно есть разнообразную зелень и листовые овощи. В этих растительных продуктах содержатся высокие уровни витаминов A, B6, C, E, K, способствующих улучшению процессов пищеварения, а также нормализации веса и гормонального фона.

Особо полезным, подчеркнули медики, является шпинат – его присутствие в рационе защищает от инфекционных заболеваний и простуды.

Кроме того, эксперты считают важным употреблять в пищу разнообразную капусту - обычную, цветную, брюссельскую. Капуста является источником набора ценных для укрепления организма нутриентов: кальция, железа, фолиевой кислоты и клетчатки.

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Также диетологи из Института общественного здравоохранения Америки дали такой совет: заменить бананы тыквой. Специалисты ссылаются на результаты В исследований, показавших, что в тыкве намного больше чем в бананах содержится калия, являющегося одним из главных «сердечных» минералов.
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 Теги: продукты, польза для здоровья

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Сегодня, 13:30 » Автор: Ирина Шевченко
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