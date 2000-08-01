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Раздел: Медицина  
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Ученые назвали причину появления «темной материи»

Ученые назвали причину появления «темной материи»«Темной материей» принято считать невидимую субстанцию.

Причиной появления «темной материи» в нашей галактике являются обычные звезды, а не таинственная субстанция, как предполагалось ранее. Узнать об этом удалось благодаря орбитальному телескопу «Ферми».

Об этом пишет Хроника.инфо.

Она проявляет себя только с помощью гравитации. «Темная материя» не воспроизводит и не поглощает излучение. На ее долю приходится почти 27% массы Вселенной. большинство специалистов полагают, будто она состоит из слабо взаимодействующих частиц, называемых «вимпами». Благодаря телескопу «Ферми» ученые сравнили вес звезд и их яркость в гамма-диапазоне в центре Млечного Пути. Связь между числом космических объектов и их свечением оказалась очень существенной.

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Данные «Ферми» собираются использовать при создании обсерваторий MeerKAT и SKA. Они помогут завладеть первыми снимками пульсаров и доказать их наличие. При таком раскладе физики начнут поиск других источников «темной материи» и способы ее распада.
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 Теги: темная материя, Ученые

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Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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