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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как неудачные браки разрушают здоровье

Медики рассказали, как неудачные браки разрушают здоровьеЗдоровье пар укреплялось в первые годы брака.

Для хорошего самочувствия полезнее быть одиноким, чем терпеть последствия частых конфликтов в паре, которые впоследствии приводят к ухудшению здоровья.

Об этом заявило сообщество американских экспертов по взаимоотношениям из университетов Невады и Мичигана, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Они следили в течение 16 лет за отношениями 373 пар, принявших участие в эксперименте. Оказалось, что разногласия в паре приводят к ухудшению настроения и здоровья обоих партнеров. Что интересно, на мужчин конфликты влияют сильнее.

Здоровье пар укреплялось в первые годы брака, если они во всем соглашались друг с другом и не провоцировали ссору.

Но впоследствии этот эффект ослабевал и от конфликтов начинало страдать здоровье. В частности, ухудшение отношений провоцирует повышение гормонов стресса, изменение аппетита и приводит к различным воспалениям. Ссоры также очень негативно влияют на работу сердца, иммунитета и др.

Наиболее опасны враждебные споры или когда один из супругов начинает принимать защитную сторону. Также на здоровье влияют и неприятные темы и решения.

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Ученые приравнивают ущерб конфликтов в семье к курению и злоупотреблению алкоголем. А те, кто живет в счастливом браке, живут дольше и чувствуют себя гораздо лучше.

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 Теги: здоровье, Медики

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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