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Раздел: Медицина  
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Британские нейропсихологи подтвердили пользу мороженого

Британские нейропсихологи подтвердили пользу мороженого Этот холодный десерт обладает интересными свойствами.

Лондонские нейропсихологи уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.

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Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.
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 Теги: мороженое, лекарство

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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