Раздел: Медицина
Британские нейропсихологи подтвердили пользу мороженого
Этот холодный десерт обладает интересными свойствами.
Лондонские нейропсихологи уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.
Читайте также: Ученые выяснили оптимальное время сна
Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.
Лондонские нейропсихологи уверяют, что мороженое можно считать настоящим лекарством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Исследования британских специалистов показали, что мороженое способно быстро и эффективно поднять настроение. Оказывается, во время поедания мороженого активизируются те же зоны головного мозга, что и во время прослушивания любимой музыки или встречи с близким человеком.
Читайте также: Ученые выяснили оптимальное время сна
Самым мощным антидепрессантом признано шоколадное мороженое, так как шоколад сам по себе также обладает свойством повышать настроение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
271
0
Также советуем посмотреть
- Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
- Порошенко обвинил Россию во вторжении в Грузию
- Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
- Забавные неудачи горе-водителей
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
Оставьте свой комментарий