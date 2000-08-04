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Раздел: Медицина  
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Фитнес-тренер поделилась советами для быстрого похудения

Фитнес-тренер поделилась советами для быстрого похудения Эти рекомендации помогут сбросить лишний вес.

В наше время чуть ли ни каждая девушка мечтает об осиной талии и стройных ножках. Но по какой-то причине, лишь некоторым удается достичь желаемого результата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

С чего начать этот нелегкий путь и как не потерять мотивацию, советует тренер Ксения Литвинова.

1. Точно реши , что ты хочешь для себя , в плане здоровья, фигуры и состояния психики.

2. Поставь цель точно по датам : начало -конец -результат.

3. Дай слово близкому человеку или авторитетным для тебя людям, которых ты уважаешь и не хочешь потерять свое уважение перед ними .

4. Начни с самого простого : питание и ходьба каждый день до 12 тыс шагов в течение 2 недель. Придумывай себе дела и иди выполнять их пешком .

5. Представь, как ты будешь выглядеть в 60 лет: для большей мотивации поедь в гости в дом престарелых, или сходи в государственные больницы, где много стариков . Постарайся себя увидеть в пожилом возрасте объективно, какой ты можешь быть: ходить и обслуживать себя и семью сама, или лежать в постели без движения, когда тебя кормят дети или сиделка . Посчитай количество денег , которое ты можешь потратить на свои путешествия и свои удовольствия , и сколько вынуждена будешь тратить на врачей и лекарства, потому что это может случиться не в 35, а в 40, 45, 50… именно тогда, когда женщина входит в климакс. А это коснется абсолютно каждой.

6. Если хочешь и готова стать стройнее и здоровее: каждый день 12-15 тыс шагов , но эффективнее до 20.000 тыс в среднем темпе.

7. Питание держать по схеме, удобной тебе и одобренной тренером, диетологом и твоим организмом . Если ты к таким специалистам никогда не обращалась – пришло время познакомиться.

8. В воскресенье делай для себя день «удовольствий» : ешь то, что любишь, но не больше одной порции за прием ( это 50-100 гр).

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И помни: каждый прожитый тобой день приближает тебя к здоровью, красоте, молодости, долголетию, внутренней гармонии и эйфории. Но! Также, каждый прожитый тобой день, может приближать тебя и к совсем печальным вещам. Ешь и живи осознанно! И еще: пробуй все новое, сложное и тебе неподвластное. Когда-нибудь и «оно» станет одним из твоих результатов. Эта позиция убийственно сложная для меня, но я с ней обязательно подружусь.
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 Теги: похудение, советы

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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