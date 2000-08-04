Раздел: Медицина
Этот алкогольный напиток нормализует артериальное давление
Открыты целебные свойства шампанского.
Умеренное употребление этого алкогольного напитка положительно сказывается на здоровье. В его состав входят различные полезные вещества, в том числе фенольная кислота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Согласно результатам последних исследований, игристое вино богато полезными веществами, оказывающими благотворное влияние на состояние иммунитета, память и здоровье сердца.
Присутствующая в шампанском фенольная кислота эффективно действует на нейроны мозга, которые, в свою очередь, улучшают навыки пространственного ориентирования, восприятия запахов и звуков. В итоге регулярное употребление шампанского в умеренных дозах служит профилактическим средством, препятствующим развитию деменции.
Читайте также: Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца
Легкий напиток стимулирует выработку окиси азота в крови, тем самым, повышая прочность стенок артерий и снижая давление. Кроме того, после попадания игристого вина в кровь происходит процесс усиления кровотока. Шампанское уменьшает угрозу образования тромбов, и, как следствие, препятствует инфаркту.
Умеренное употребление этого алкогольного напитка положительно сказывается на здоровье. В его состав входят различные полезные вещества, в том числе фенольная кислота.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Согласно результатам последних исследований, игристое вино богато полезными веществами, оказывающими благотворное влияние на состояние иммунитета, память и здоровье сердца.
Присутствующая в шампанском фенольная кислота эффективно действует на нейроны мозга, которые, в свою очередь, улучшают навыки пространственного ориентирования, восприятия запахов и звуков. В итоге регулярное употребление шампанского в умеренных дозах служит профилактическим средством, препятствующим развитию деменции.
Читайте также: Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца
Легкий напиток стимулирует выработку окиси азота в крови, тем самым, повышая прочность стенок артерий и снижая давление. Кроме того, после попадания игристого вина в кровь происходит процесс усиления кровотока. Шампанское уменьшает угрозу образования тромбов, и, как следствие, препятствует инфаркту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
96
0
Также советуем посмотреть
- Кто мешает Нацбанку
- В Берлине часть аэропорта закрыли из-за пикантного багажа
- За сутки на Донбассе уничтожены три боевика
- Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
- Порошенко обвинил Россию во вторжении в Грузию
- Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
- Забавные неудачи горе-водителей
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
Оставьте свой комментарий