» » Этот алкогольный напиток нормализует артериальное давление
Раздел: Медицина  
0

Этот алкогольный напиток нормализует артериальное давление

Этот алкогольный напиток нормализует артериальное давлениеОткрыты целебные свойства шампанского.

Умеренное употребление этого алкогольного напитка положительно сказывается на здоровье. В его состав входят различные полезные вещества, в том числе фенольная кислота.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Согласно результатам последних исследований, игристое вино богато полезными веществами, оказывающими благотворное влияние на состояние иммунитета, память и здоровье сердца.

Присутствующая в шампанском фенольная кислота эффективно действует на нейроны мозга, которые, в свою очередь, улучшают навыки пространственного ориентирования, восприятия запахов и звуков. В итоге регулярное употребление шампанского в умеренных дозах служит профилактическим средством, препятствующим развитию деменции.

Читайте также: Назван самый полезный фрукт для здоровья сердца

Легкий напиток стимулирует выработку окиси азота в крови, тем самым, повышая прочность стенок артерий и снижая давление. Кроме того, после попадания игристого вина в кровь происходит процесс усиления кровотока. Шампанское уменьшает угрозу образования тромбов, и, как следствие, препятствует инфаркту.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: шампанское, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:23 » Автор: Ирина Шевченко
     96
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, кому полезно пить шампанское Медики рассказали, кому полезно пить шампанское

При умеренном потреблении данного алкогольного напитка можно укрепить здоровье, говорят специалисты.

Названы полезные свойства шампанского Названы полезные свойства шампанского

Шампанское расслабляет кровеносные сосуды.

Целебные пузырьки: удивительные свойства шампанского Целебные пузырьки: удивительные свойства шампанского

Эксперты рассказали о полезных свойствах игристого напитка.

Ученые назвали самый полезный для здоровья алкогольный напиток Ученые назвали самый полезный для здоровья алкогольный напиток

Выпивать два бокала шампанского в неделю полезно для здоровья.

Медики назвали полезные свойства шампанского Медики назвали полезные свойства шампанского

Шампанское полезно для сердца, давления и секса

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх