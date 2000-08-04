» » Медики назвали лучший фрукт для профилактики рака
Раздел: Медицина  
0

Медики назвали лучший фрукт для профилактики рака

Медики назвали лучший фрукт для профилактики ракаСпециалисты объяснили ранее неизвестные полезные свойства слив.

Группа американских учёных заявила о том, что употребление слив в пищу напрямую препятствует развитию рака в организме человека.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам специалистов, необходимое количество витаминов и антиоксидантов в теле человека поддерживается на должном уровне для обеспечения всесторонней защиты от онкологических заболеваний в том случае, если в день употреблять не менее двух плодов сливы.

В ходе исследования эксперты из США заявили о том, что полезные вещества, содержащиеся в плодах данного фрукта, не позволяют агрессивным элементам нарушать структуру клеток человеческого организма, защищая их от так называемого окисления.

Читайте также: Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя

Кроме того, при детальном изучении состава плодов сливы американские специалисты выяснили, что в этом фрукте содержатся также вещества, повышающие защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сливы, польза для здоровья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:41 » Автор: Ирина Шевченко
     21
     0

Похожие новости по теме

Медики назвали лучший овощ для профилактики онкозаболеваний Медики назвали лучший овощ для профилактики онкозаболеваний

Баклажаны способны противоборствовать возникновению рака.

Врачи назвали лучший фрукт для профилактики рака Врачи назвали лучший фрукт для профилактики рака

Названы полезные свойства груш.

Медики назвали лучший продукт для профилактики рака Медики назвали лучший продукт для профилактики рака

Названы полезные свойства чернослива.

Этот вкусный фрукт защитит от онкозаболеваний Этот вкусный фрукт защитит от онкозаболеваний

Для защиты от рака рекомендовано есть киви.

Полезные продукты для профилактики рака Полезные продукты для профилактики рака

Ученые назвали продукты, защищающие от рака.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх