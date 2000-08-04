Раздел: Медицина
Медики назвали лучший фрукт для профилактики рака
Специалисты объяснили ранее неизвестные полезные свойства слив.
Группа американских учёных заявила о том, что употребление слив в пищу напрямую препятствует развитию рака в организме человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам специалистов, необходимое количество витаминов и антиоксидантов в теле человека поддерживается на должном уровне для обеспечения всесторонней защиты от онкологических заболеваний в том случае, если в день употреблять не менее двух плодов сливы.
В ходе исследования эксперты из США заявили о том, что полезные вещества, содержащиеся в плодах данного фрукта, не позволяют агрессивным элементам нарушать структуру клеток человеческого организма, защищая их от так называемого окисления.
Читайте также: Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
Кроме того, при детальном изучении состава плодов сливы американские специалисты выяснили, что в этом фрукте содержатся также вещества, повышающие защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.
Группа американских учёных заявила о том, что употребление слив в пищу напрямую препятствует развитию рака в организме человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам специалистов, необходимое количество витаминов и антиоксидантов в теле человека поддерживается на должном уровне для обеспечения всесторонней защиты от онкологических заболеваний в том случае, если в день употреблять не менее двух плодов сливы.
В ходе исследования эксперты из США заявили о том, что полезные вещества, содержащиеся в плодах данного фрукта, не позволяют агрессивным элементам нарушать структуру клеток человеческого организма, защищая их от так называемого окисления.
Читайте также: Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
Кроме того, при детальном изучении состава плодов сливы американские специалисты выяснили, что в этом фрукте содержатся также вещества, повышающие защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
21
0
Также советуем посмотреть
- Страх і нахабство НАБУ
- В Сети высмеяли туалет в оккупированном Крыму
- В Кропивницком половина города осталась без воды
- С чем связана информатака на Президента
- Россияне насмешили «пикантным» агитационным роликом
- Навіщо розвідка запускає фейки
- Британская туристка еле залезла на Монблан и увидела там пьяных россиян
- Задержан «командир взвода» боевиков «ЛНР»
- Кому выгоден распад России
- Умора: британка бросила парня ради отношений с призраком
- Кто мешает Нацбанку
- В Берлине часть аэропорта закрыли из-за пикантного багажа
- За сутки на Донбассе уничтожены три боевика
- Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
- Порошенко обвинил Россию во вторжении в Грузию
- Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
- Забавные неудачи горе-водителей
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
Оставьте свой комментарий