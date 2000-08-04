Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных продуктов для сердечно-сосудистой системы
Назван продукт, снижающий риск болезней сосудов.
Сотрудники Научного центра здоровья при Техасском университете в Хьюстоне предложили способ предотвращения опасных для жизни сосудистых патологий, который наверняка понравится всем.
Ученые посоветовали для этого есть сыр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
«Употребление в пищу сыра снижает риск развития сердечных и сосудистых заболеваний», — таким вердиктом специалистов завершилось 27-летнее исследование с участием почти 3 тысяч человек, пишет Медицина 2.0.
Возраст испытуемых составил 65 лет и старше, проблем с сердечно-сосудистой системой к началу эксперимента не было ни у кого из них. За время исследования умерли 2 428 человек, из которых 833 скончались в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
Внимательное изучение факторов смерти показало, что лучше всего от инсульта были защищены люди с высоким содержанием жирных кислот в крови — их риск умереть от последствий инсульта был ниже на 42%. В частности, здоровье людей защищала гептадекановая кислота.
«Наши результаты поддерживают свидетельства о том, что молочный жир, вопреки распространенному мнению, не увеличивает риска сердечных заболеваний или общей смертности», – высказались по этому поводу авторы проекта.
Отметим, что результаты другого исследования, проведенного учеными из Италии и опубликованного в журнале Nature Medicine, свидетельствуют: употребление сыра способно продлевать жизнь.
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В частности экспериментально сыр помог увеличить продолжительность жизни мышам. Специалисты связали данный эффект с действием содержащегося в этом продукте полиамина.
Сотрудники Научного центра здоровья при Техасском университете в Хьюстоне предложили способ предотвращения опасных для жизни сосудистых патологий, который наверняка понравится всем.
Ученые посоветовали для этого есть сыр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
«Употребление в пищу сыра снижает риск развития сердечных и сосудистых заболеваний», — таким вердиктом специалистов завершилось 27-летнее исследование с участием почти 3 тысяч человек, пишет Медицина 2.0.
Возраст испытуемых составил 65 лет и старше, проблем с сердечно-сосудистой системой к началу эксперимента не было ни у кого из них. За время исследования умерли 2 428 человек, из которых 833 скончались в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
Внимательное изучение факторов смерти показало, что лучше всего от инсульта были защищены люди с высоким содержанием жирных кислот в крови — их риск умереть от последствий инсульта был ниже на 42%. В частности, здоровье людей защищала гептадекановая кислота.
«Наши результаты поддерживают свидетельства о том, что молочный жир, вопреки распространенному мнению, не увеличивает риска сердечных заболеваний или общей смертности», – высказались по этому поводу авторы проекта.
Отметим, что результаты другого исследования, проведенного учеными из Италии и опубликованного в журнале Nature Medicine, свидетельствуют: употребление сыра способно продлевать жизнь.
Читайте также: Диетологи подсказали, как избавиться от жировых складок на животе
В частности экспериментально сыр помог увеличить продолжительность жизни мышам. Специалисты связали данный эффект с действием содержащегося в этом продукте полиамина.
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