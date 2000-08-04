Раздел: Медицина
Медики назвали негативное последствие нервов и чувства тревоги
Это может привести к опасным последствиям.
Депрессия ускоряет старение мозга и приближает ухудшение когнитивных функций, выяснили психологи из Сассексовского университета в Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Исследователи проанализировали 34 продолжительных исследования, посвященных связи депрессии и тревожности с изменением когнитивных функций с течением времени. Всего они собрали данные о 71 тыс. пациентов с депрессией, передает gazeta.ru.
Отмечается, что особое внимание они уделили пожилым участникам исследования. Как оказалось, у людей, страдающих от депрессии, раньше ухудшается память, замедляется скорость обработки информации, ухудшаются исполнительные функции — например, принятие решений.
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Депрессия — очень распространенное заболевание, подчеркивают авторы, в Великобритании депрессивные симптомы испытывал каждый пятый. Они советуют людям, страдающим от нее, не отчаиваться и уделять больше внимания тому, чтобы предупредить ухудшение когнитивных функций — заниматься физическими упражнениями, следить за концентрацией внимания, принимать назначенные врачом препараты.
Депрессия ускоряет старение мозга и приближает ухудшение когнитивных функций, выяснили психологи из Сассексовского университета в Великобритании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Исследователи проанализировали 34 продолжительных исследования, посвященных связи депрессии и тревожности с изменением когнитивных функций с течением времени. Всего они собрали данные о 71 тыс. пациентов с депрессией, передает gazeta.ru.
Отмечается, что особое внимание они уделили пожилым участникам исследования. Как оказалось, у людей, страдающих от депрессии, раньше ухудшается память, замедляется скорость обработки информации, ухудшаются исполнительные функции — например, принятие решений.
Читайте также: Медики назвали лучшую игрушку для ребенка
Депрессия — очень распространенное заболевание, подчеркивают авторы, в Великобритании депрессивные симптомы испытывал каждый пятый. Они советуют людям, страдающим от нее, не отчаиваться и уделять больше внимания тому, чтобы предупредить ухудшение когнитивных функций — заниматься физическими упражнениями, следить за концентрацией внимания, принимать назначенные врачом препараты.
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