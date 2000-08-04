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Раздел: Медицина  
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Медики назвали негативное последствие нервов и чувства тревоги

Медики назвали негативное последствие нервов и чувства тревогиЭто может привести к опасным последствиям.

Депрессия ускоряет старение мозга и приближает ухудшение когнитивных функций, выяснили психологи из Сассексовского университета в Великобритании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Исследователи проанализировали 34 продолжительных исследования, посвященных связи депрессии и тревожности с изменением когнитивных функций с течением времени. Всего они собрали данные о 71 тыс. пациентов с депрессией, передает gazeta.ru.

Отмечается, что особое внимание они уделили пожилым участникам исследования. Как оказалось, у людей, страдающих от депрессии, раньше ухудшается память, замедляется скорость обработки информации, ухудшаются исполнительные функции — например, принятие решений.

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Депрессия — очень распространенное заболевание, подчеркивают авторы, в Великобритании депрессивные симптомы испытывал каждый пятый. Они советуют людям, страдающим от нее, не отчаиваться и уделять больше внимания тому, чтобы предупредить ухудшение когнитивных функций — заниматься физическими упражнениями, следить за концентрацией внимания, принимать назначенные врачом препараты.
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 Теги: медики, тревожность, нервы

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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