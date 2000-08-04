Медики назвали необычный деликатес, который улучшит пищеварение

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Названы самые полезные для кишечника продукты Эти продукты восстанавливают пищеварение и стимулируют кишечник, чтобы он работал, как часы.

Врачи назвали полезные продукты для укрепления иммунитета Здоровье иммунной системы почти на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры

Медики рассказали, чем еще опасно недосыпание Нехватка сна влияет на разнообразие кишечных бактерий, выяснили специалисты