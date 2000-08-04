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Раздел: Медицина  
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Медики назвали необычный деликатес, который улучшит пищеварение

Медики назвали необычный деликатес, который улучшит пищеварениеТакие продукты снизят воспаление.

Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

В насекомых содержится хитин и другие волокна, которые предположительно способствуют росту полезных бактерий и снижают хроническое воспаление.

Исследователи из Колорадского и Висконсинского университетов нашли 20 добровольцев от 20 до 48 лет, которые не употребляли пробиотиков. Две недели участники эксперимента добавляли по 25 г порошка из сушеных сверчков в завтрак — молочный шейк и кексы. Затем исследователи сделали перерыв на две недели — и повторили курс.

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Выяснилось, что после употребления порошка у добровольцев примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis, а в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли — белка-маркера системного воспаления. В то же время, количество других пробиотиков упало — в частности, молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri стало втрое меньше.

По словам ученых, требуются более долгие исследования с бóльшим количество участников, чтобы определить, какие вещества в сверчках приводят к изменению кишечной микрофлоры.

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 Теги: Медики, деликатес, пищеварение

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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