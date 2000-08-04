Раздел: Медицина
Медики назвали необычный деликатес, который улучшит пищеварение
Такие продукты снизят воспаление.
Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
В насекомых содержится хитин и другие волокна, которые предположительно способствуют росту полезных бактерий и снижают хроническое воспаление.
Исследователи из Колорадского и Висконсинского университетов нашли 20 добровольцев от 20 до 48 лет, которые не употребляли пробиотиков. Две недели участники эксперимента добавляли по 25 г порошка из сушеных сверчков в завтрак — молочный шейк и кексы. Затем исследователи сделали перерыв на две недели — и повторили курс.
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Выяснилось, что после употребления порошка у добровольцев примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis, а в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли — белка-маркера системного воспаления. В то же время, количество других пробиотиков упало — в частности, молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri стало втрое меньше.
По словам ученых, требуются более долгие исследования с бóльшим количество участников, чтобы определить, какие вещества в сверчках приводят к изменению кишечной микрофлоры.
Ранее исследователи питания назвали самые полезные молочные продукты для сердца.
Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.
В насекомых содержится хитин и другие волокна, которые предположительно способствуют росту полезных бактерий и снижают хроническое воспаление.
Исследователи из Колорадского и Висконсинского университетов нашли 20 добровольцев от 20 до 48 лет, которые не употребляли пробиотиков. Две недели участники эксперимента добавляли по 25 г порошка из сушеных сверчков в завтрак — молочный шейк и кексы. Затем исследователи сделали перерыв на две недели — и повторили курс.
Читайте также: В Беларуси собираются продавать необычный замороженный деликатес
Выяснилось, что после употребления порошка у добровольцев примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis, а в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли — белка-маркера системного воспаления. В то же время, количество других пробиотиков упало — в частности, молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri стало втрое меньше.
По словам ученых, требуются более долгие исследования с бóльшим количество участников, чтобы определить, какие вещества в сверчках приводят к изменению кишечной микрофлоры.
Ранее исследователи питания назвали самые полезные молочные продукты для сердца.
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