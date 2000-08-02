Раздел: Медицина
Названы самые вредные привычки в офисе
Многозадачность негативно влияет на организм.
Кроме карьерного роста и зарплаты, в офисе можно получить вредные привычки. От них привычек необходимо отказаться. Для этого надо вовремя их разгледеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на HeadHunter.
Не завтракать
Привычка пить кофе или вместе с этим курить не придадут пользы организму. Часто ими заменяют завтрак и зря. Таким образом можно себя привести к гастриту или язве желудка.
Обедать за компьютером
Многозадачность негативно влияет на организм человека. Мозга нужен отдых и перезагрузки, которое он не получает. Поэтому лучше уделить хотя бы несколько минут каком-то другом занятии.
Сидеть весь день за столом
В этом случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь делать упражнения и чаще вставать.
Сутулиться
Читайте также: Названы самые вредные для здоровья сладости
За неправильной осанки возник боли позвоночник, плеча. Сутулость может вызвать сколиоз и другие проблемы с позвоночником.
Тереть глаза
Это большой риск травмировать кожу век. Лучше вообще не трогать орган зрения, а делать упражнения.
Кроме карьерного роста и зарплаты, в офисе можно получить вредные привычки. От них привычек необходимо отказаться. Для этого надо вовремя их разгледеть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на HeadHunter.
Не завтракать
Привычка пить кофе или вместе с этим курить не придадут пользы организму. Часто ими заменяют завтрак и зря. Таким образом можно себя привести к гастриту или язве желудка.
Обедать за компьютером
Многозадачность негативно влияет на организм человека. Мозга нужен отдых и перезагрузки, которое он не получает. Поэтому лучше уделить хотя бы несколько минут каком-то другом занятии.
Сидеть весь день за столом
В этом случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь делать упражнения и чаще вставать.
Сутулиться
Читайте также: Названы самые вредные для здоровья сладости
За неправильной осанки возник боли позвоночник, плеча. Сутулость может вызвать сколиоз и другие проблемы с позвоночником.
Тереть глаза
Это большой риск травмировать кожу век. Лучше вообще не трогать орган зрения, а делать упражнения.
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