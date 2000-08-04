Раздел: Медицина
Названы продукты, затрудняющие похудение
Эти шесть продуктов не рекомендуется употреблять во время диеты.
По словам специалистов, существуют «коварные» продукты, которые совсем не воспринимаются как возможная причина полноты. Худеющим лучше от них отказаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Например, говорят эксперты-диетологи, мешают худеть продукты, представляющие собой чистые углеводы. Не обязательно конфеты (хотя и они тоже), таковыми могут быть и цельнозерновые хлебцы.
Просто грызть такой хлебец на завтрак в надежде стать стройнее – бесполезно, заявляют медики. Он быстро переварится и возникнет голод. Лучше есть хлебцы, соединяя их с некоторым количеством жира и белка. Так организм будет переваривать съеденное намного дольше и тратить больше энергии, черпая ее из жира.
Также экспертами оказались раскритикованы низкокалорийные продукты готового производства. На самом деле такие продукты содержат огромное количество различных заменителей сахара и консерванты. Эта пища не имеет ничего общего с натуральной, она не портится годами!
Теперь, внимание — замороженные овощи. В чем подвох? Специалисты объясняют: в такие овощи добавляют натрий для продления хранения. Натрий способствует задержке жидкости в организме и делает фигуру более округлой на вид.
Кроме того, худеющим не нужно пить соков. В них слишком много фруктозы и слишком мало клетчатки, и постоянное употребление соков лишь увеличивает вес.
Тормозят процессы похудения хлеб и алкоголь. Говорят, что в хлебе много клетчатки, но это верно только для продукта, выпеченного из специальной муки. Польза магазинного хлеба весьма сомнительна.
Читайте также: Ученые открыли опасное последствие употребления витаминов
Что касается алкоголя, то даже бокал вина в день «отвлекает» печень, и процесс сжигания жира уже идет не так эффективно.
По словам специалистов, существуют «коварные» продукты, которые совсем не воспринимаются как возможная причина полноты. Худеющим лучше от них отказаться, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Например, говорят эксперты-диетологи, мешают худеть продукты, представляющие собой чистые углеводы. Не обязательно конфеты (хотя и они тоже), таковыми могут быть и цельнозерновые хлебцы.
Просто грызть такой хлебец на завтрак в надежде стать стройнее – бесполезно, заявляют медики. Он быстро переварится и возникнет голод. Лучше есть хлебцы, соединяя их с некоторым количеством жира и белка. Так организм будет переваривать съеденное намного дольше и тратить больше энергии, черпая ее из жира.
Также экспертами оказались раскритикованы низкокалорийные продукты готового производства. На самом деле такие продукты содержат огромное количество различных заменителей сахара и консерванты. Эта пища не имеет ничего общего с натуральной, она не портится годами!
Теперь, внимание — замороженные овощи. В чем подвох? Специалисты объясняют: в такие овощи добавляют натрий для продления хранения. Натрий способствует задержке жидкости в организме и делает фигуру более округлой на вид.
Кроме того, худеющим не нужно пить соков. В них слишком много фруктозы и слишком мало клетчатки, и постоянное употребление соков лишь увеличивает вес.
Тормозят процессы похудения хлеб и алкоголь. Говорят, что в хлебе много клетчатки, но это верно только для продукта, выпеченного из специальной муки. Польза магазинного хлеба весьма сомнительна.
Читайте также: Ученые открыли опасное последствие употребления витаминов
Что касается алкоголя, то даже бокал вина в день «отвлекает» печень, и процесс сжигания жира уже идет не так эффективно.
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