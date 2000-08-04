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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, что означает долгий сон

Ученые рассказали, что означает долгий сон Исследование провели в Великобритании.

Британские исследователи обнаружили, что привычка спать больше рекомендованных медиками семи-восьми часов связана с проблемами со здоровьем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Проблемы со сном могут быть первым признаком того, что с организмом что-то не так.

Вред недосыпа давно и хорошо известен. Однако ученые из Великобритании утверждают, что слишком долгий сон также связан с опасностями для здоровья. К такому выводу они пришли в ходе метаанализа 74 исследований, в которых приняли участие более 3 млн человек.

Оказалось, что увеличение продолжительности сна с восьми до 10 часов повышает риск преждевременной смерти на 30%. Помимо этого, любители спать 10 часов и больше на 56% чаще умирали от инсульта и на 49% — от других сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые пока не уверены, что между долгим сном и болезнями сердца есть прямая причинно-следственная связь. Они полагают, что привычка спать слишком много может быть маркером стресса и проблем со здоровьем, которые влияют и на сердечно-сосудистую систему.

К сожалению, в исходных данных метаанализа содержится информация только о продолжительности сна, но не о физических и психологических факторах, которые могли привести к недосыпу или чересчур долгому сну. Это и ограничило выводы исследования.

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Тем не менее, авторы призывают кардиологов и врачей общей практики задавать пациентам вопросы о продолжительности и качестве сна. Это позволить выявить тех, кто находится в группе риска.
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 Теги: сон, риск

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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