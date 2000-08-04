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Раздел: Медицина  
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Найдены гены, отвечающие за стойкость зубной эмали

Найдены гены, отвечающие за стойкость зубной эмали Швейцарские ученые сделали интересное открытие.

Ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Генетические причины кариеса были понятны антропологам достаточно давно из-за разной подверженности этой болезни людей различных рас.

Ученым из университета Цюриха (Швейцария) удалось выявить генетический комплекс, отвечающий за формирование зубной эмали. Мутация гена в этой области усиливает риск заболевания.

Ученые из Центра зубной медицины при Институте молекулярной биологии исследовали в лабораторных условиях мышей с различными мутациями белков зубной эмали. Все эти мыши имели явные дефекты зубной эмали. И ученые сумели обнаружить прямую связь между генетическими мутациями и дефектами зубной эмали.

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Открытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы формирования зубной эмали и развитие кариеса. Оказалось, что риск исходит не только от бактерий полости рта, но также в надежности самих зубов и их выносливости.
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 Теги: кариес, зубная эмаль

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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