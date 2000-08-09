Раздел: Медицина
Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья
Орехи лечат бесплодие у мужчин.
Доктор Альберт Салас-Уэтос из Университета Ровира и Виргили в Испании обнародовал результаты исследования о влиянии регулярного потребления орехов на качество и количество спермы у мужчин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
В исследовании, которое длилось 14 недель, приняли участие 119 здоровых и фертильных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.
Некоторым участникам было предложено добавить 60 граммов смеси из миндаля, фундука и грецких орехов к своему рациону, в то время как другим просили продолжать питаться как обычно.
Исследователи обнаружили, что у тех, кто потреблял орехи количество спермы увеличилось на 16%, жизнеспособность сперматозоидов — на 4% спермы, а их подвижность — на 6%.
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Ученые также обнаружили «значительное» падение фрагментации ДНК спермы, которая связана с бесплодием.
Доктор Альберт Салас-Уэтос из Университета Ровира и Виргили в Испании обнародовал результаты исследования о влиянии регулярного потребления орехов на качество и количество спермы у мужчин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
В исследовании, которое длилось 14 недель, приняли участие 119 здоровых и фертильных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.
Некоторым участникам было предложено добавить 60 граммов смеси из миндаля, фундука и грецких орехов к своему рациону, в то время как другим просили продолжать питаться как обычно.
Исследователи обнаружили, что у тех, кто потреблял орехи количество спермы увеличилось на 16%, жизнеспособность сперматозоидов — на 4% спермы, а их подвижность — на 6%.
Читайте также: Названы продукты, которые помогут справиться с депрессией
Ученые также обнаружили «значительное» падение фрагментации ДНК спермы, которая связана с бесплодием.
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