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Раздел: Медицина  
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Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровья

Назван один из самых полезных продуктов для мужского здоровьяОрехи лечат бесплодие у мужчин.

Доктор Альберт Салас-Уэтос из Университета Ровира и Виргили в Испании обнародовал результаты исследования о влиянии регулярного потребления орехов на качество и количество спермы у мужчин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

В исследовании, которое длилось 14 недель, приняли участие 119 здоровых и фертильных мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.
Некоторым участникам было предложено добавить 60 граммов смеси из миндаля, фундука и грецких орехов к своему рациону, в то время как другим просили продолжать питаться как обычно.

Исследователи обнаружили, что у тех, кто потреблял орехи количество спермы увеличилось на 16%, жизнеспособность сперматозоидов — на 4% спермы, а их подвижность — на 6%.

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Ученые также обнаружили «значительное» падение фрагментации ДНК спермы, которая связана с бесплодием.
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 Теги: орехи, мужское бесплодие

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Сегодня, 10:39 » Автор: Ирина Шевченко
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