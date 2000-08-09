Раздел: Медицина
Названы эффективные продукты для укрепления сосудов
Медики назвали продукты, которые защищают сосуды от образования тромбов.
Риск образования тромбов увеличивается, если вы курите, часто употребляете алкоголь, имеете лишний вес, принимаете гормональные препараты.
Играет немаловажную роль также генетическая предрасположенность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Если вы находитесь в группе риска, специалисты рекомендуют соблюдать определенную диету, а также уделять побольше времени физическим нагрузкам, особенно кардиотренировкам — для улучшения кровообращения и укрепления сердечной мышцы.
По словам медиков, лучший продукт для профилактики образования тромбов — это лимон, а также другие цитрусовые. Сам фрукт или вода с добавлением лимонного сока способствуют укреплению стенок сосудов и снижению свертываемости крови.
Включайте в свое меню также авокадо и льняное масло. Эти продукты приводят в норму уровень холестерина в крови, что препятствует образованию тромбов и снижает риски возникновения многих сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
Не забывайте и о морской рыбе! Тунец имеет в своем составе аминокислоту таурин, которая снижает показатели свертываемости крови.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от "апельсиновой корки"
Добавляйте в свой рацион продукты, которые богаты рутином: яблоки, зеленый чай, лук, апельсины, малина, голубика. Это вещество способствует укреплению стенок сосудов и повышают их тонус. Согласно многочисленным исследованиям ученых, именно рутин является наиболее эффективным веществом, оберегающим от тромбообразования.
Риск образования тромбов увеличивается, если вы курите, часто употребляете алкоголь, имеете лишний вес, принимаете гормональные препараты.
Играет немаловажную роль также генетическая предрасположенность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Если вы находитесь в группе риска, специалисты рекомендуют соблюдать определенную диету, а также уделять побольше времени физическим нагрузкам, особенно кардиотренировкам — для улучшения кровообращения и укрепления сердечной мышцы.
По словам медиков, лучший продукт для профилактики образования тромбов — это лимон, а также другие цитрусовые. Сам фрукт или вода с добавлением лимонного сока способствуют укреплению стенок сосудов и снижению свертываемости крови.
Включайте в свое меню также авокадо и льняное масло. Эти продукты приводят в норму уровень холестерина в крови, что препятствует образованию тромбов и снижает риски возникновения многих сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
Не забывайте и о морской рыбе! Тунец имеет в своем составе аминокислоту таурин, которая снижает показатели свертываемости крови.
Читайте также: Диетологи подсказали, как быстро избавиться от "апельсиновой корки"
Добавляйте в свой рацион продукты, которые богаты рутином: яблоки, зеленый чай, лук, апельсины, малина, голубика. Это вещество способствует укреплению стенок сосудов и повышают их тонус. Согласно многочисленным исследованиям ученых, именно рутин является наиболее эффективным веществом, оберегающим от тромбообразования.
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