Раздел: Медицина
Медики назвали самую полезную ягоду для здоровья сердца
Арбуз является ценным источником природных антиоксидантов.
Врач и консультант по здоровью Екатерина Толстикова на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам доктора, арбуз является ценным источником природных антиоксидантов, особенно ликопина, аскорбиновой кислоты и цитруллина. Эти функциональные ингредиенты стоят на страже хронических проблем со здоровьем, таких как онкология и сердечно-сосудистые заболевания.
Полезные свойства арбуза
- Именно благодаря ликопину арбуз приобретает красный цвет (как помидор), а вот дыни имеют больше бета-каротина, молекула, которая содержится в моркови.
- Учитывая состав, 100 г арбуза составляет 30 ккал. Он содержит почти 92% воды и 7,55% углеводов, из которых 6,2% являются сахарами и 0,4% пищевых волокон.
- Он обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, поэтому считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы.
- Арбуз также помогает уменьшить некоторые другие метаболические синдромы из-за витаминов А, В6, С, магния, калия. Они вместе с ликопеном являются функциональными ингредиентами для укрепления здоровья, связанными с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- В свежем арбузе от 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (это практически на 40% выше, чем в помидоре).
- Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения этой молекулы организмом, а вот арбуз желательно есть свежим! При чем хранения арбуза при температуре 13-21С – увеличивает количество ликопина в 11-40%, а бета-каротина – в 50-139%, остальные фрукты при таких температурах в количестве бета-каротина не менялись.
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Ликопин обладает потенциалом для предотвращения различных хронических заболеваний, таких как дислипидемия, диабет, онкология, нейродегенеративные заболевания, остеопороз и другие. Высокое потребление ликопина снижает толщину внутреннего слоя кровеносных сосудов, что снижает риск инфаркта миокарда.
Врач и консультант по здоровью Екатерина Толстикова на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам доктора, арбуз является ценным источником природных антиоксидантов, особенно ликопина, аскорбиновой кислоты и цитруллина. Эти функциональные ингредиенты стоят на страже хронических проблем со здоровьем, таких как онкология и сердечно-сосудистые заболевания.
Полезные свойства арбуза
- Именно благодаря ликопину арбуз приобретает красный цвет (как помидор), а вот дыни имеют больше бета-каротина, молекула, которая содержится в моркови.
- Учитывая состав, 100 г арбуза составляет 30 ккал. Он содержит почти 92% воды и 7,55% углеводов, из которых 6,2% являются сахарами и 0,4% пищевых волокон.
- Он обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, поэтому считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы.
- Арбуз также помогает уменьшить некоторые другие метаболические синдромы из-за витаминов А, В6, С, магния, калия. Они вместе с ликопеном являются функциональными ингредиентами для укрепления здоровья, связанными с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- В свежем арбузе от 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (это практически на 40% выше, чем в помидоре).
- Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения этой молекулы организмом, а вот арбуз желательно есть свежим! При чем хранения арбуза при температуре 13-21С – увеличивает количество ликопина в 11-40%, а бета-каротина – в 50-139%, остальные фрукты при таких температурах в количестве бета-каротина не менялись.
Читайте также: Медики назвали продукты, которые нельзя есть натощак
Ликопин обладает потенциалом для предотвращения различных хронических заболеваний, таких как дислипидемия, диабет, онкология, нейродегенеративные заболевания, остеопороз и другие. Высокое потребление ликопина снижает толщину внутреннего слоя кровеносных сосудов, что снижает риск инфаркта миокарда.
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