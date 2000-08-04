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Медики назвали самую полезную ягоду для здоровья сердца

Медики назвали самую полезную ягоду для здоровья сердцаАрбуз является ценным источником природных антиоксидантов.

Врач и консультант по здоровью Екатерина Толстикова на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По словам доктора, арбуз является ценным источником природных антиоксидантов, особенно ликопина, аскорбиновой кислоты и цитруллина. Эти функциональные ингредиенты стоят на страже хронических проблем со здоровьем, таких как онкология и сердечно-сосудистые заболевания.

Полезные свойства арбуза

- Именно благодаря ликопину арбуз приобретает красный цвет (как помидор), а вот дыни имеют больше бета-каротина, молекула, которая содержится в моркови.

- Учитывая состав, 100 г арбуза составляет 30 ккал. Он содержит почти 92% воды и 7,55% углеводов, из которых 6,2% являются сахарами и 0,4% пищевых волокон.

- Он обогащен каротиноидами, витамином С, цитруллином и флавоноидами, поэтому считается низкокалорийным фруктом, но все имеет разумные пределы.

- Арбуз также помогает уменьшить некоторые другие метаболические синдромы из-за витаминов А, В6, С, магния, калия. Они вместе с ликопеном являются функциональными ингредиентами для укрепления здоровья, связанными с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

- В свежем арбузе от 2,30-7,20 мг ликопина на 100 г (это практически на 40% выше, чем в помидоре).

- Отличие ликопина из помидора и арбуза в том, что помидор нужно термически обработать для большего усвоения этой молекулы организмом, а вот арбуз желательно есть свежим! При чем хранения арбуза при температуре 13-21С – увеличивает количество ликопина в 11-40%, а бета-каротина – в 50-139%, остальные фрукты при таких температурах в количестве бета-каротина не менялись.

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Ликопин обладает потенциалом для предотвращения различных хронических заболеваний, таких как дислипидемия, диабет, онкология, нейродегенеративные заболевания, остеопороз и другие. Высокое потребление ликопина снижает толщину внутреннего слоя кровеносных сосудов, что снижает риск инфаркта миокарда.
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 Теги: арбуз, польза для здоровья

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Сегодня, 16:57 » Автор: Ирина Шевченко
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