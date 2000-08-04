» » Ученые объяснили опасность синего света для зрения
Раздел: Медицина  
0

Ученые объяснили опасность синего света для зрения

Ученые объяснили опасность синего света для зренияСветовые волны синего цвета в быту отражаются от мониторов компьютеров.

Испанские учёные установили, что синий свет является опасным для клеток сетчатки глаза. К такому выводу эксперты пришли, определив биохимический механизм, который делает синий свет опасным.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Специалисты отмечают, что облучение синим светом приводит к активации светочувствительных молекул ретиналя, из-за чего меняется состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях. Из-за этого в цитоплазме резко растёт концентрация кальция, что может в итоге привести к гибели клеток. Данный механизм может работать не только в фоторецепторах, но и в других типах клеток, сообщается в журнале Scientific Reports.

Исследователи Университета Толедо подчеркивают, что разрушение сетчатки глаз происходит именно из-за воздействия синего цвета на фоторецепторы светочувствительных молекул. При облучении жёлтым, зелёным или красным светом такого явления не происходит.

«Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет. Если учесть, что глаза постоянно подвергаются воздействию синего света, облучение им становится причиной смерти фоторецепторных клеток сетчатки, которые отвечают за восприятие мозгом света. Это приводит к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты», — говорится в исследовании.
По данным специалистов, воздействие синего излучения активирует процессы, способствующие резкому увеличению концентрации кальция в цитоплазме, из-за чего наступает гибель клетки. Как убедились учёные, такой принцип работает как в светочувствительных, так и в других клетках. Во время опытов с фоторецепторными клетками сетчатки, которые добавлялись специалистами их к нейронным, раковым и сердечным клеткам, облучение синим светом спровоцировало «убийство» молекулами сетчатки всех трёх типов клеток, с которыми их совмещали.

Читайте также: Названа главная опасность бессонницы

Световые волны синего цвета в быту отражаются от мониторов компьютеров, смартфонов и светодиодных ламп.

Как писал News.ru, ранее американские и европейские исследователи сообщили о впервые обнаруженных гравитационных волнах, вызванных столкновением нейтронных звёзд 130 млн лет назад.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: зрение, Ученые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
     211
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, какой свет опасен для зрения Ученые рассказали, какой свет опасен для зрения

Ученые выяснили, как синий свет разрушает сетчатку глаза.

Учёные узнали, как остановить слепоту Учёные узнали, как остановить слепоту

Учёные разработали инновационный имплант.

Медики впервые провели операцию по пересадке сетчатки глаза из стволовых клеток Медики впервые провели операцию по пересадке сетчатки глаза из стволовых клеток

Операция прошла успешно и дала позитивный результат.

Ученые нашли способ восстанавливать нервные клетки Ученые нашли способ восстанавливать нервные клетки

Новая методика поможет в регенерации нервных клеток при помощи клеток сетчатки глаза.

Голубой свет может избавить от хронической усталости Голубой свет может избавить от хронической усталости

Ученые пришли к выводу, что голубой свет может избавить от усталости и положительно повлиять на организм в целом. Воздействие коротких волн синего света моментально повышает бдительность и производительность работы, рассказывает Zee News.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх