Раздел: Медицина
Ученые объяснили опасность синего света для зрения
Световые волны синего цвета в быту отражаются от мониторов компьютеров.
Испанские учёные установили, что синий свет является опасным для клеток сетчатки глаза. К такому выводу эксперты пришли, определив биохимический механизм, который делает синий свет опасным.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Специалисты отмечают, что облучение синим светом приводит к активации светочувствительных молекул ретиналя, из-за чего меняется состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях. Из-за этого в цитоплазме резко растёт концентрация кальция, что может в итоге привести к гибели клеток. Данный механизм может работать не только в фоторецепторах, но и в других типах клеток, сообщается в журнале Scientific Reports.
Исследователи Университета Толедо подчеркивают, что разрушение сетчатки глаз происходит именно из-за воздействия синего цвета на фоторецепторы светочувствительных молекул. При облучении жёлтым, зелёным или красным светом такого явления не происходит.
«Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет. Если учесть, что глаза постоянно подвергаются воздействию синего света, облучение им становится причиной смерти фоторецепторных клеток сетчатки, которые отвечают за восприятие мозгом света. Это приводит к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты», — говорится в исследовании.
По данным специалистов, воздействие синего излучения активирует процессы, способствующие резкому увеличению концентрации кальция в цитоплазме, из-за чего наступает гибель клетки. Как убедились учёные, такой принцип работает как в светочувствительных, так и в других клетках. Во время опытов с фоторецепторными клетками сетчатки, которые добавлялись специалистами их к нейронным, раковым и сердечным клеткам, облучение синим светом спровоцировало «убийство» молекулами сетчатки всех трёх типов клеток, с которыми их совмещали.
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Световые волны синего цвета в быту отражаются от мониторов компьютеров, смартфонов и светодиодных ламп.
Как писал News.ru, ранее американские и европейские исследователи сообщили о впервые обнаруженных гравитационных волнах, вызванных столкновением нейтронных звёзд 130 млн лет назад.
Испанские учёные установили, что синий свет является опасным для клеток сетчатки глаза. К такому выводу эксперты пришли, определив биохимический механизм, который делает синий свет опасным.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Специалисты отмечают, что облучение синим светом приводит к активации светочувствительных молекул ретиналя, из-за чего меняется состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях. Из-за этого в цитоплазме резко растёт концентрация кальция, что может в итоге привести к гибели клеток. Данный механизм может работать не только в фоторецепторах, но и в других типах клеток, сообщается в журнале Scientific Reports.
Исследователи Университета Толедо подчеркивают, что разрушение сетчатки глаз происходит именно из-за воздействия синего цвета на фоторецепторы светочувствительных молекул. При облучении жёлтым, зелёным или красным светом такого явления не происходит.
«Роговица человеческого глаза не способна отражать синий цвет. Если учесть, что глаза постоянно подвергаются воздействию синего света, облучение им становится причиной смерти фоторецепторных клеток сетчатки, которые отвечают за восприятие мозгом света. Это приводит к постепенному ухудшению зрения вплоть до полной слепоты», — говорится в исследовании.
По данным специалистов, воздействие синего излучения активирует процессы, способствующие резкому увеличению концентрации кальция в цитоплазме, из-за чего наступает гибель клетки. Как убедились учёные, такой принцип работает как в светочувствительных, так и в других клетках. Во время опытов с фоторецепторными клетками сетчатки, которые добавлялись специалистами их к нейронным, раковым и сердечным клеткам, облучение синим светом спровоцировало «убийство» молекулами сетчатки всех трёх типов клеток, с которыми их совмещали.
Читайте также: Названа главная опасность бессонницы
Световые волны синего цвета в быту отражаются от мониторов компьютеров, смартфонов и светодиодных ламп.
Как писал News.ru, ранее американские и европейские исследователи сообщили о впервые обнаруженных гравитационных волнах, вызванных столкновением нейтронных звёзд 130 млн лет назад.
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