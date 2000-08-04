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Раздел: Медицина  
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Курение и депрессии: медики рассказали, почему дети страдают гиперактивностью

Курение и депрессии: медики рассказали, почему дети страдают гиперактивностьюПривычки родителей очень сильно влияют на жизнь детей.

Группа корейских ученых выяснила, что на риск развития у детей СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности) влияют факторы жизни их родителей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.

В статье, опубликованной в журнале Asia-Pacific Psychiatry, сообщается, что курение и депрессия взрослых в семье существенно увеличивают шансы ребенка получить поведенческое расстройство. Результаты были получены на выборке из более чем 23,5 тысячи корейских детей и подростков.

За механизм развития СДВГ (неврологически-поведенческого расстройства, характеризующегося трудностью концентрации вним890ания, гиперактивностью и импульсивностью), в первую очередь, отвечает нарушение синтеза нейромедиаторов серотонина и дофамина. Данные метаисследований показывают, что симптомы СДВГ испытывают больше трех процентов всех людей на планете.

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Факторы, влияющие на развитие расстройства, могут быть самыми разными: от пренатального стресса матери до злоупотребления социальными сетями. Команда ученых под руководством Чин-Вон Квон (Jin-won Kwon) из Кёнбукского национального университета проанализировала данные о 23561 ребенке и подростке в возрасте до 18 лет с диагностированным СДВГ. Для каждого ребенка была доступна информация о здоровье и образе жизни их родителей: социоэкономическом статусе, месте проживания, ожирении, курении и наличии депрессии.

Ученые выяснили, что за период наблюдений (с 2005 по 2014 год) число детей и подростков с СДВГ увеличилось примерно в четыре раза: среди всех диагностированных случаев 79,5 процента составляли дети старше десяти лет. У детей, хотя бы один родитель которых страдал от депрессии, СДВГ диагностировали в шесть раз чаще. Что касается курения, то у детей, родители которых курили больше 15 сигарет в день, риск развития СДВГ был на 60 процентов выше, чем у тех, кто курил меньше 15 сигарет в день. Исследователи изучили и влияние пассивного курения, проанализировав информацию о том, принято ли в семье курить дома или при детях: влияние пассивного курения на развитие СДВГ у детей оказалось незначимым.

Работа показывает важность изучения внешних факторов в работах, посвященных причинам развития поведенческих и психических расстройств у детей и подростков. Кроме того, отмечают авторы, здравоохранительным организациям следует предупреждать родителей о возможном влиянии некоторых особенностей их жизни на психическое здоровье ребенка.
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 Теги: гиперактивность, медики, курение

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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