Стало понятным, какие лекарства вылечат аутизм

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Американские ученые пришли к выводу, что аутизм может быть следствием проблем с нервами, расположенных в различных частях тела человека.

Всего обследовано около 15 тысяч человек. Научная группа из Швейцарии и Америки провела исследование и доказала, что аутизм – это заболевание, которое чаще встречается среди мужчин.