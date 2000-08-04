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Раздел: Медицина  
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Стало понятным, какие лекарства вылечат аутизм

Стало понятным, какие лекарства вылечат аутизмАутизм считается неизлечимым нарушением развития.

Исследование показало, что новые лекарства против аутизма должны воздействовать на серотонин. Это химическое вещество осуществляет процесс передачи сигналов в мозге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Хотя аутизм считается неизлечимым нарушением развития, существуют самые разные методы терапии и фармацевтические препараты, с помощью которых можно влиять на его симптомы. Исследование ученых из Стэнфордского университета в Калифорнии показало, что увеличение уровня химического вещества серотонина может стать новым направлением в деле разработки лекарственных методов лечения аутизма. По крайней мере, результаты лабораторных исследований с использованием мышей оказались очень многообещающими.

Когда у мышей показатели серотонина искусственно увеличивались, то они оказывались более социальными и охотнее вступали в контакт с другими грызунами. Замкнутость и социальная самоизоляция - классические симптомы аутизма у людей. Результаты исследования позволяют предположить, что этот подход может сработать и у человека. Кроме того, становится понятным, почему лекарства из категории антидепрессантов не слишком помогают людям с аутистическими расстройствами. Эти лекарства могут повышать уровень серотонина, но они делают это слишком медленно. А в ходе экспериментов учёные резко увеличивали показатели серотонина в прилежащем ядре - области мозга, которая отвечает за социальное поощрение.

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Выяснилось, что выработка серотонина в этой области играет важную роль в усилении навыков к социальному общению. Простая гипотеза позволяет предположить, что благодаря серотонину социальные связи кажутся человеку более ценными. Отметим, что исследование о связях между серотонином и аутизмом длятся не первый десяток лет.
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 Теги: Аутизм, лекарства

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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