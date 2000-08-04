Раздел: Медицина
Диетологи подсказали, сколько меда можно съедать в течение дня
Дневная порция зависит от образа жизни
По словам диетологов, норма потребления меда для каждого человека очень индивидуальна. Дневная порция зависит от образа жизни, характера трудовой деятельности, физических нагрузок, рациона питания и наличия заболеваний, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но несмотря на это, среднюю суточную дозу меда для здорового человека все же удалось вычислить, сообщает Nashamama.
Чтобы не нанести вред своему здоровью, специалисты рекомендуют съедать взрослому человеку в течение суток около 100-150 грамм меда. Однако, эта доза рассчитана только для тех, кто заменяет медом сахар.
Если же вы употребляете и сахар, и мед, то суточная норма сладкого продукта составит всего 50 грамм. Напомним, калорийность меда очень высокая – 100 грамм продукта содержат 330 килокалорий, а это 1382 кДж.
Кроме того, 100 граммов меда содержат 82,4 грамма углеводов и 0,3 г белков.
Читайте также: Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда
В Национальном институте здоровья США отмечают, что мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Продукт может быть эффективен при лечении ожогов, ран, кашля и даже диабета.
По словам диетологов, норма потребления меда для каждого человека очень индивидуальна. Дневная порция зависит от образа жизни, характера трудовой деятельности, физических нагрузок, рациона питания и наличия заболеваний, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но несмотря на это, среднюю суточную дозу меда для здорового человека все же удалось вычислить, сообщает Nashamama.
Чтобы не нанести вред своему здоровью, специалисты рекомендуют съедать взрослому человеку в течение суток около 100-150 грамм меда. Однако, эта доза рассчитана только для тех, кто заменяет медом сахар.
Если же вы употребляете и сахар, и мед, то суточная норма сладкого продукта составит всего 50 грамм. Напомним, калорийность меда очень высокая – 100 грамм продукта содержат 330 килокалорий, а это 1382 кДж.
Кроме того, 100 граммов меда содержат 82,4 грамма углеводов и 0,3 г белков.
Читайте также: Диетологи рассказали, как похудеть с помощью меда
В Национальном институте здоровья США отмечают, что мед обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Продукт может быть эффективен при лечении ожогов, ран, кашля и даже диабета.
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