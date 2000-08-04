Раздел: Медицина
Названы полезные и вредные свойства популярного обезболивающего
Ибупрофен: польза и вред
Ибупрофен признан ВОЗ одним из важнейших лекарственных средств. Популярный противовоспалительный препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Когда применяют ибупрофен
Препарат применяют при различных заболеваниях суставов, в частности, артрите и остеоартрозе, болезнях Персонейджа-Тернера и Бехтерева, анкилозирующем спондилите и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний. Также препарат снимает болевые ощущения.
В последнее время, его все чаще применяют для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.д.), в том числе и у детей.
Преимущества препарата
Механизм действия ибупрофена хорошо изучен, а эффективность клинически апробирована, поэтому препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Одним из основных преимуществ препарата является то, что он, как правило, хорошо переносится и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.
Во время лактации этот препарат является одним из самых безопасных выборов. Он не влияет на секрецию молока и попадает в грудное молоко в очень небольшом количестве.
Противопоказания
"Ибупрофен" нельзя принимать детям, у которых астма, хронически болеющим детям, а также пациентам с гастритами и язвой желудочно-кишечного тракта и женщинам в третий триместр беременности.
Кроме того, нельзя пить таблетки, у кого есть:
- рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух;
- нарушение свертывания крови;
- активное желудочно-кишечное кровотечение;
- тяжелая почечная и печеночная недостаточность
- черепно-мозговая травма
- повышенное внутричерепное давление;
- внутричерепное кровоизлияние;
- заболевание зрительного нерва
- нарушение цветового зрения;
Читайте также: Названы полезные и вредные свойства сои
Вред "Ибупрофена"
Прием обезболивающего во время беременности повышает риск нарушений развития половых органов у новорожденных мальчиков.
В отдельных случаях может вызывать такие побочные действия как: одышка, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, метеоризм и др. В редких случаях – нарушение функции зрения.
Ибупрофен признан ВОЗ одним из важнейших лекарственных средств. Популярный противовоспалительный препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Когда применяют ибупрофен
Препарат применяют при различных заболеваниях суставов, в частности, артрите и остеоартрозе, болезнях Персонейджа-Тернера и Бехтерева, анкилозирующем спондилите и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний. Также препарат снимает болевые ощущения.
В последнее время, его все чаще применяют для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.д.), в том числе и у детей.
Преимущества препарата
Механизм действия ибупрофена хорошо изучен, а эффективность клинически апробирована, поэтому препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Одним из основных преимуществ препарата является то, что он, как правило, хорошо переносится и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.
Во время лактации этот препарат является одним из самых безопасных выборов. Он не влияет на секрецию молока и попадает в грудное молоко в очень небольшом количестве.
Противопоказания
"Ибупрофен" нельзя принимать детям, у которых астма, хронически болеющим детям, а также пациентам с гастритами и язвой желудочно-кишечного тракта и женщинам в третий триместр беременности.
Кроме того, нельзя пить таблетки, у кого есть:
- рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух;
- нарушение свертывания крови;
- активное желудочно-кишечное кровотечение;
- тяжелая почечная и печеночная недостаточность
- черепно-мозговая травма
- повышенное внутричерепное давление;
- внутричерепное кровоизлияние;
- заболевание зрительного нерва
- нарушение цветового зрения;
Читайте также: Названы полезные и вредные свойства сои
Вред "Ибупрофена"
Прием обезболивающего во время беременности повышает риск нарушений развития половых органов у новорожденных мальчиков.
В отдельных случаях может вызывать такие побочные действия как: одышка, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, метеоризм и др. В редких случаях – нарушение функции зрения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
357
0
Также советуем посмотреть
- Забавные картинки поднимут вам настроение
- Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
Оставьте свой комментарий