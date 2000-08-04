Раздел: Медицина
Эти вкусные продукты способны заменить творог
Оказывается, если в день употреблять три порции продуктов, содержащих кальций, то это способствует избавлению от лишнего веса.
О пользе и важности поступления кальция в организм человека для укрепления костей, зубов, хорошей работы сердца и предотвращения развития остеопороза уже неоднократно говорилось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Добавим неожиданный вывод, который недавно сделали ученые. Оказывается, если в день употреблять три порции продуктов, содержащих кальций, то это способствует избавлению от лишнего веса.
Для взрослых в среднем рекомендовано употреблять 1,0 г кальция в день, детям до 18 лет – 1,3 г. Для лучшего усвоения этого ценного минерала необходимо употреблять достаточно белковой пищи и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы «зарядиться» солнечным витамином Д, или есть продукты, богатые им.
Однако не все придерживаются упомянутых норм. Принято считать, что для поддержания нужного уровня кальция в организме необходимо употреблять молочные продукты, такие как сыр, молоко, творог, йогурт. Но что же делать тем, чей организм "не дружит" с молочной пищей, или не любит её, или избегает её по личным убеждениям? Откуда же получать такой важный для человека кальций?
Мы предлагаем вам ТОП-10 вкусных альтернатив, насыщенных полезным минералом.
1. Белая фасоль
Помимо кальция, этот «музыкальный» плод богат на резистентный крахмал – питательное вещество, которое ускоряет обмен веществ, способствует окислению жира и предотвращает его накопление.
2. Кунжут
Верите или нет, но по количеству кальция 1 столовая ложка этих хрустящих мелких семян равняется половине чашки молока.
3. Тыква
Вдобавок к полезному кальцию и клетчатке тыква также богата каротиноидами, которые борются с сердечными заболеваниями, астмой, артритом и способствуют хорошему зрению.
4. Миндаль
Маленький, но полезный орех является мощным источником насыщающего белка и клетчатки. Также в нем имеются мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина, если употреблять его в умеренных количествах.
5. Апельсины
Эти цитрусовые, более известные как источник витамина С, богаты и на кальций – один большой апельсин может обеспечить 74 мг кальция.
6. Батат
Этот сладкий овощ богат на кальций, калий и витамины А и С. Чтобы приобщить к нему домашних, попробуйте сделать картофель фри. Съедят в миг!
7. Брокколи
Этот крестоцветный овощ, помимо кальция, богат на множество других полезных питательных веществ, таких как витамины А, С и В6. Кроме того, брокколи содержит вещество, которое работает на генетическом уровне, эффективно «выключая» гены рака и замедляя развитие заболевания.
8. Инжир
Для поддержания костей в хорошем состоянии можно съедать свежий или сушеный плод целиком. Хорошо его добавлять в йогурты, салаты или просто использовать в качестве перекуса.
9. Зеленый горошек / Зеленые бобы
Чашка бобовых содержит 27% дневной нормы витамина С и 3,5 г клетчатки, одного из лучших питательных веществ, которое употребляют для потери веса.
Читайте также: Эти продукты способны заменить лекарства
10. Семена подсолнечника
Эти крошечные семена являются также хорошим источником обладающего антиоксидантными свойствами витамина Е и меди – питательного вещества, которое участвует в синтезе пигмента эритроцитов.
О пользе и важности поступления кальция в организм человека для укрепления костей, зубов, хорошей работы сердца и предотвращения развития остеопороза уже неоднократно говорилось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Добавим неожиданный вывод, который недавно сделали ученые. Оказывается, если в день употреблять три порции продуктов, содержащих кальций, то это способствует избавлению от лишнего веса.
Для взрослых в среднем рекомендовано употреблять 1,0 г кальция в день, детям до 18 лет – 1,3 г. Для лучшего усвоения этого ценного минерала необходимо употреблять достаточно белковой пищи и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы «зарядиться» солнечным витамином Д, или есть продукты, богатые им.
Однако не все придерживаются упомянутых норм. Принято считать, что для поддержания нужного уровня кальция в организме необходимо употреблять молочные продукты, такие как сыр, молоко, творог, йогурт. Но что же делать тем, чей организм "не дружит" с молочной пищей, или не любит её, или избегает её по личным убеждениям? Откуда же получать такой важный для человека кальций?
Мы предлагаем вам ТОП-10 вкусных альтернатив, насыщенных полезным минералом.
1. Белая фасоль
Помимо кальция, этот «музыкальный» плод богат на резистентный крахмал – питательное вещество, которое ускоряет обмен веществ, способствует окислению жира и предотвращает его накопление.
2. Кунжут
Верите или нет, но по количеству кальция 1 столовая ложка этих хрустящих мелких семян равняется половине чашки молока.
3. Тыква
Вдобавок к полезному кальцию и клетчатке тыква также богата каротиноидами, которые борются с сердечными заболеваниями, астмой, артритом и способствуют хорошему зрению.
4. Миндаль
Маленький, но полезный орех является мощным источником насыщающего белка и клетчатки. Также в нем имеются мононенасыщенные жиры, которые помогают снизить уровень плохого холестерина, если употреблять его в умеренных количествах.
5. Апельсины
Эти цитрусовые, более известные как источник витамина С, богаты и на кальций – один большой апельсин может обеспечить 74 мг кальция.
6. Батат
Этот сладкий овощ богат на кальций, калий и витамины А и С. Чтобы приобщить к нему домашних, попробуйте сделать картофель фри. Съедят в миг!
7. Брокколи
Этот крестоцветный овощ, помимо кальция, богат на множество других полезных питательных веществ, таких как витамины А, С и В6. Кроме того, брокколи содержит вещество, которое работает на генетическом уровне, эффективно «выключая» гены рака и замедляя развитие заболевания.
8. Инжир
Для поддержания костей в хорошем состоянии можно съедать свежий или сушеный плод целиком. Хорошо его добавлять в йогурты, салаты или просто использовать в качестве перекуса.
9. Зеленый горошек / Зеленые бобы
Чашка бобовых содержит 27% дневной нормы витамина С и 3,5 г клетчатки, одного из лучших питательных веществ, которое употребляют для потери веса.
Читайте также: Эти продукты способны заменить лекарства
10. Семена подсолнечника
Эти крошечные семена являются также хорошим источником обладающего антиоксидантными свойствами витамина Е и меди – питательного вещества, которое участвует в синтезе пигмента эритроцитов.
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