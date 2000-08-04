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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как часто можно есть овсяную кашу

Медики рассказали, как часто можно есть овсяную кашуСколько раз в неделю можно есть овсянку.

Специалисты советуют завтракать овсянкой не чаще чем один раз в 2-3 дня, чередуя ее с другими крупами и продуктами.

Об этом пишет Хрониа.инфо со ссылкой на Наша мама.

Очень важно то, какая именно крупа используется для приготовления каши. Самая полезная - из цельных зерен овса, но на ее приготовления нужно достаточно много времени, и большая часть потребителей предпочитает каши из круп. Приготовить их можно за несколько минут, просто залить нужное количество хлопьев кипятком. Но вот пользы в такой каши намного меньше, особенно, если в ней дополнительно содержится сахар, кусочки фруктов и другие добавки.

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Кашу с добавками часто употреблять вообще не рекомендуется - можно набрать лишний вес и испортить кишечник.
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 Теги: овсянка, польза для здоровья

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Сегодня, 09:59 » Автор: Ирина Шевченко
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