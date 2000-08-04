Раздел: Медицина
Медики назвали продукты, улучшающие работу мозга
Ученые назвали продукты, которые сделают вас умнее.
Все, что мы едим, отражается не только на нашем внешнем виде и самочувствии, но и может значительно повлиять на мозговую деятельность и память.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Ты значительно поможешь своему мозгу, если включишь эти продукты в рацион. Тем более, они еще и вкусные.
Ананасы. Ананасы стимулируют долгосрочную память. Благодаря этим желтым плодам мы можем запоминать больше информации, чем обычно. Так что если готовитесь к экзаменам - не забудьте съесть немного ананаса.
Овсянка. Овес стимулирует кровообращение, а также работу мозга. Кроме того, как и многие крупы, овсянка содержит большое количество витаминов группы В.
Авокадо. 40% целлюлозы авокадо состоит из масла, которое, в свою очередь, богато ненасыщенными жирными кислотами. Поэтому благодаря авокадо можно «накормить» не только клетки мозга, но и ускорить усвоение информации и защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, стресса, а также в целом укрепить иммунную систему. Авокадо также содержит много калия, натрия, фосфора, магния и кальция. Так что добавляйте этот фрукт в сендвичи или салаты - тем самым и работоспособность свою повысите, и в целом состояние здоровья улучшите.
Растительные масла. Не только подсолнечное и оливковое масла стоят внимания. Масло грецких орехов, виноградных косточек, льняное, кунжутное, кукурузное, коксовое и многие другие очень полезны для нашего организма в целом и для иммунной системы в частности. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые отлично действуют на работу мозга, а также дарят энергию и способствуют более хорошей памяти.
Баклажаны. Темный пигмент шкурки баклажана - на самом деле сильнейший антиоксидант, который помогает мембранам клеток мозга содержать необходимое количество жира, защищая их от повреждения.
Свекла. Свекла содержит бетаин, который улучшает настроение и способность к концентрации.
Лимоны. Лимоны содержат много калия, необходимого для надлежащей работы нервной системы и мозговой деятельности. Они также помогают сосредоточиться и облегчить усвоение информации.
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Курага. Эти сухофрукты улучшают память, повышают работоспособность и уменьшают напряжение, которые все мы чувствуем хотя бы время от времени. Курага богата железом, стимулирующим левое полушарие мозга, которое отвечает за аналитическое мышление, и витамином С, который, в свою очередь, помогает нашему организму как можно лучше усваивать железо.
Все, что мы едим, отражается не только на нашем внешнем виде и самочувствии, но и может значительно повлиять на мозговую деятельность и память.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Ты значительно поможешь своему мозгу, если включишь эти продукты в рацион. Тем более, они еще и вкусные.
Ананасы. Ананасы стимулируют долгосрочную память. Благодаря этим желтым плодам мы можем запоминать больше информации, чем обычно. Так что если готовитесь к экзаменам - не забудьте съесть немного ананаса.
Овсянка. Овес стимулирует кровообращение, а также работу мозга. Кроме того, как и многие крупы, овсянка содержит большое количество витаминов группы В.
Авокадо. 40% целлюлозы авокадо состоит из масла, которое, в свою очередь, богато ненасыщенными жирными кислотами. Поэтому благодаря авокадо можно «накормить» не только клетки мозга, но и ускорить усвоение информации и защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, стресса, а также в целом укрепить иммунную систему. Авокадо также содержит много калия, натрия, фосфора, магния и кальция. Так что добавляйте этот фрукт в сендвичи или салаты - тем самым и работоспособность свою повысите, и в целом состояние здоровья улучшите.
Растительные масла. Не только подсолнечное и оливковое масла стоят внимания. Масло грецких орехов, виноградных косточек, льняное, кунжутное, кукурузное, коксовое и многие другие очень полезны для нашего организма в целом и для иммунной системы в частности. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые отлично действуют на работу мозга, а также дарят энергию и способствуют более хорошей памяти.
Баклажаны. Темный пигмент шкурки баклажана - на самом деле сильнейший антиоксидант, который помогает мембранам клеток мозга содержать необходимое количество жира, защищая их от повреждения.
Свекла. Свекла содержит бетаин, который улучшает настроение и способность к концентрации.
Лимоны. Лимоны содержат много калия, необходимого для надлежащей работы нервной системы и мозговой деятельности. Они также помогают сосредоточиться и облегчить усвоение информации.
Читайте также: Врачи подсказали, как восстановить зрение в домашних условиях
Курага. Эти сухофрукты улучшают память, повышают работоспособность и уменьшают напряжение, которые все мы чувствуем хотя бы время от времени. Курага богата железом, стимулирующим левое полушарие мозга, которое отвечает за аналитическое мышление, и витамином С, который, в свою очередь, помогает нашему организму как можно лучше усваивать железо.
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