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Раздел: Медицина  
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Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали

Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмалиКакие продукты крайне вредят вашим зубам.

Чтобы зубы были и здоровыми, и красивыми, надо за ними правильно ухаживать и правильно питаться. И как можно меньше есть продуктов, которые их разрушают, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zi.dn.

Леденцы и ириски

Сладости надо есть целиком и сразу. При сосании конфет на зубы воздействуют и портят их содержащиеся в них сахар и кислоты. Гораздо более полезен, например, кусок торта.

Соленый крекер

А соленый крекер еще хуже, чем конфеты, когда речь идет о зубах. Ведь крекеры – это ферментированный и обработанный крахмалом продукт.


Сухофрукты

При сушке удаляется влага, и сухофрукты действуют на зубы, как карамель. Они липнут к зубам и создают для бактерий благоприятную среду.

Кофе

Он содержит таниновые кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Чем дольше вы держите кофе во рту, тем хуже, так что пейте кофе побыстрее.

Грейпфрут

Кажется, что грейпфрут – это отличный завтрак, но он ведь очень кислый. А кислота не просто повреждает эмаль, она просто растворяет ее.

Диетическая кола

В такой коле кислоты даже больше, чем в обычной. Чтобы сохранить терпкость в напитках без сахара, в них добавляют фосфорную кислоту, быстро растворяющую эмаль.

Вино

Все дело в активной кислотности напитка и в продолжительности контакта с эмалью, которая от этого быстро разрушается. К тому же, красное вино не только разрушает эмаль зубную, но и портит цвет.

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Газировка и энергетики

Продукты содержат огромное количество сахара, а это – питательная среда для вредных бактерий. Если пить сладкую газировку часто, что со временем не удастся избежать кариеса.
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 Теги: продукты, зубная эмаль

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Сегодня, 13:33 » Автор: Ирина Шевченко
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