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Раздел: Медицина  
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В Украине запретили популярный лекарственный препарат

В Украине запретили популярный лекарственный препаратВ Украине запретили лекарство против варикоза.

На основании установления фактов несоответствия образцов серии 131216А лекарственного средства "Гепарин Индар", раствор для инъекций 5000 МЕ/мл по 5 мл во флаконах №5 по показателю "Натрий" в Украине запретили использование, продажу и хранение всех серий данного препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
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 Теги: Гепарин Индар, запрет

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Сегодня, 16:28 » Автор: Ирина Шевченко
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