Раздел: Медицина
В Украине запретили популярный лекарственный препарат
В Украине запретили лекарство против варикоза.
На основании установления фактов несоответствия образцов серии 131216А лекарственного средства "Гепарин Индар", раствор для инъекций 5000 МЕ/мл по 5 мл во флаконах №5 по показателю "Натрий" в Украине запретили использование, продажу и хранение всех серий данного препарата.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
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Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
На основании установления фактов несоответствия образцов серии 131216А лекарственного средства "Гепарин Индар", раствор для инъекций 5000 МЕ/мл по 5 мл во флаконах №5 по показателю "Натрий" в Украине запретили использование, продажу и хранение всех серий данного препарата.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Читайте также: Врачи рассказали, сколько соли можно съесть без вреда для здоровья
Все аптеки должны уничтожить данный препарат или вернуть его производителю.
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