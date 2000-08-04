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Диетологи предупредили о вреде жирных молочных продуктов

Диетологи предупредили о вреде жирных молочных продуктовПочему не стоит употреблять нежирные молочные продукты

Не стоит отказываться от жирных молочных продуктов, ведь присутствие молочного жира в кефире, йогурте, молоке очень важно для функционирования организма. Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Жир в молочных продуктах имеет для здоровья много положительных бонусов.

1. Принимая обезжиренные продукты мы легко переедаем, потому что ощущение сытости никак не наступает, а жир обеспечивает ощущение сытости.

2. С молочным жиром организм получает жирорастворимые витамины А, D, Е, каротиноиды.

3. В присутствии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.

4. Отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсировано углеводами – для загущения и улучшения вкуса, а углеводы стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( "сжигания") жира, то есть похудеть на обезжиренных становится труднее.

5. Обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.

6. Молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты,

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У тех, кто потребляет исключительно обезжиренные молочные продукты, высокий риск болезни Паркинсона. Кстати, ягоды уменьшают риск развития болезни Паркинсона, поэтому, если едите кисломолочные, всегда добавьте горсть ягод – польза будет однозначной,
– добавила Скиталинская.

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 Теги: молоко, продукты

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