Раздел: Медицина
Диетологи предупредили о вреде жирных молочных продуктов
Почему не стоит употреблять нежирные молочные продукты
Не стоит отказываться от жирных молочных продуктов, ведь присутствие молочного жира в кефире, йогурте, молоке очень важно для функционирования организма. Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Жир в молочных продуктах имеет для здоровья много положительных бонусов.
1. Принимая обезжиренные продукты мы легко переедаем, потому что ощущение сытости никак не наступает, а жир обеспечивает ощущение сытости.
2. С молочным жиром организм получает жирорастворимые витамины А, D, Е, каротиноиды.
3. В присутствии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.
4. Отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсировано углеводами – для загущения и улучшения вкуса, а углеводы стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( "сжигания") жира, то есть похудеть на обезжиренных становится труднее.
5. Обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.
6. Молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты,
Читайте также: [url=http://hronika.info/medicina/229835-uchenye-oprovergli-mif-o-vrede-moloka-i-syra.html]Ученые опровергли миф о вреде молока и сыра[/url]
У тех, кто потребляет исключительно обезжиренные молочные продукты, высокий риск болезни Паркинсона. Кстати, ягоды уменьшают риск развития болезни Паркинсона, поэтому, если едите кисломолочные, всегда добавьте горсть ягод – польза будет однозначной,
– добавила Скиталинская.
Не стоит отказываться от жирных молочных продуктов, ведь присутствие молочного жира в кефире, йогурте, молоке очень важно для функционирования организма. Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Жир в молочных продуктах имеет для здоровья много положительных бонусов.
1. Принимая обезжиренные продукты мы легко переедаем, потому что ощущение сытости никак не наступает, а жир обеспечивает ощущение сытости.
2. С молочным жиром организм получает жирорастворимые витамины А, D, Е, каротиноиды.
3. В присутствии витамина D лучше усваиваются кальций и магний.
4. Отсутствие жира в кисломолочных продуктах компенсировано углеводами – для загущения и улучшения вкуса, а углеводы стимулируют выделение гормона инсулина поджелудочной железой и подавляют процесс окисления ( "сжигания") жира, то есть похудеть на обезжиренных становится труднее.
5. Обезжиренные, как и очень жирные, ухудшают усвоение кальция.
6. Молочный жир полезен для мозга и кишечной микробиоты,
Читайте также: [url=http://hronika.info/medicina/229835-uchenye-oprovergli-mif-o-vrede-moloka-i-syra.html]Ученые опровергли миф о вреде молока и сыра[/url]
У тех, кто потребляет исключительно обезжиренные молочные продукты, высокий риск болезни Паркинсона. Кстати, ягоды уменьшают риск развития болезни Паркинсона, поэтому, если едите кисломолочные, всегда добавьте горсть ягод – польза будет однозначной,
– добавила Скиталинская.
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