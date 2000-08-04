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Раздел: Медицина  
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Супрун объяснила, зачем нужно бегать

Супрун объяснила, зачем нужно бегатьРегулярные пробежки продлевают жизнь на три года

И. о. министра охраны здоровья Уляна Супрун сообщила о том, что регулярные пробежки очень полезны для здоровья. Об этом Супрун написала на своей странице в социальной сети Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Она подчеркнула, что регулярные пробежки увеличивают продолжительность жизни, а также дают кардионагрузку, которая благоприятно действует на сердце.

"Хорошая новость для бегунов! Исследователи, проанализировали образ жизни более 55000 человек в течение 15 лет и определили - регулярные пробежки продлевают жизнь на 3 года. Все благодаря тому, что бег дает кардионагрузку, которая так нужна для здоровья сердца", - написала и. о. министра.

Она отметила, что для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья, не обязательно бегать на марафонские дистанции. Достаточно будет утренней или вечерней пробежки.

"Не обязательно пробегать длинные километры. Минимальная полезная доза физической активности вас приятно удивит. Бегайте в течение 5-10 минут ежедневно в комфортном для вас темпе и это уже сработает! Впрочем, если можете - бегайте больше. По бегу есть различные исследования, но почти в каждом цифры впечатляют: для людей, которые регулярно бегают, риск смерти от сердечных приступов и инсультов снижался на 45%, а преждевременной смертности - на 30%", - сообщила Супрун.

Она напомнила, что физическая активность – лучшая профилактика от всех болезней, а также от избыточного веса.

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"Физическая активность - таблетка от многих болезней и профилактика избыточного веса. В то же время, чем ниже уровень активности, тем выше риск смертности по любой причине. Именно малоподвижный образ жизни является причиной около 9% преждевременных смертей среди населения всего мира. Он занимает четвёртое место после курения, диабета и высокого давления. Поэтому старайтесь всю жизнь проводить в движении. Любая минимальная, однако регулярная физическая активность очень полезна для здоровья. Если у вас нет времени на бег, старайтесь проводить активно каждую свободную минуту", - рассказала и. о. министра охраны здоровья.
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 Теги: Супрун, пробежка

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