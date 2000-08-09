Раздел: Медицина
Медики назвали безопасную для здоровья дозу алкоголя
Специалисты выявили взаимосвязь между количеством выпитого алкоголя и уменьшением продолжительности жизни
Учёные, представляющие университет Кембриджа, подсчитали безопасную для человеческого здоровья дозу алкоголя, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
В ходе масштабного исследования британским специалистам пришлось провести детальный анализ данных о состоянии здоровья более чем 600 тысяч человек из почти 19 стран мира.
Доктор Анджела Вуд возглавила команду экспертов, которые проверяли взаимосвязь между количеством выпитого алкоголя и уменьшением продолжительности жизни.
Как выяснилось, безопасной дозой алкоголя, которая не отразится на ухудшении самочувствия и общего здоровья человека, следует считать шесть кружек пива или шесть бокалов вина в неделю.
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Специалисты подчеркнули, что употребление спиртных напитков нельзя считать безопасным, так как распитие алкоголя всё равно негативным образом отразится на продолжительности жизни. Кроме того, учёные узнали, что те люди, которые превышают допустимую норму спиртного, употребляя в неделю больше указанного количества алкоголя, в среднем умирают на пять лет раньше, чем более сознательные граждане.
Учёные, представляющие университет Кембриджа, подсчитали безопасную для человеческого здоровья дозу алкоголя, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
В ходе масштабного исследования британским специалистам пришлось провести детальный анализ данных о состоянии здоровья более чем 600 тысяч человек из почти 19 стран мира.
Доктор Анджела Вуд возглавила команду экспертов, которые проверяли взаимосвязь между количеством выпитого алкоголя и уменьшением продолжительности жизни.
Как выяснилось, безопасной дозой алкоголя, которая не отразится на ухудшении самочувствия и общего здоровья человека, следует считать шесть кружек пива или шесть бокалов вина в неделю.
Читайте также: Ученые назвали безопасную суточную дозу алкоголя
Специалисты подчеркнули, что употребление спиртных напитков нельзя считать безопасным, так как распитие алкоголя всё равно негативным образом отразится на продолжительности жизни. Кроме того, учёные узнали, что те люди, которые превышают допустимую норму спиртного, употребляя в неделю больше указанного количества алкоголя, в среднем умирают на пять лет раньше, чем более сознательные граждане.
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