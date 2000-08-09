Раздел: Медицина
Медики назвали симптомы, указывающие на избыток токсинов
Эти признаки помогут определить, что в организме слишком много шлаков.
Токсины поступают в организм с пищей, напитками, бытовой химией, из окружающего воздуха… Организм пытается выводить их, но некоторые вещества имеют тенденцию к накоплению и приносят значительный вред здоровью. В скором времени появляются симптомы, указывающие на зашлакованность организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Чувство усталости. Целый день вы пытаетесь взбодриться с помощью кофе, но все-равно присутствует вялость, упадок сил и плохое настроение. Скорее всего, причина в зашлакованности организма.
Проблемы со сном. Зашлакованность печени часто вызывает бессонницу. Включайте в свое меню цветную капусту, брокколи, цитрусовые, свеклу, тыкву. Эти продукты помогут привести в норму работу печени и ваш сон наладится.
Высыпания на коже. Если выделительная система организма не справляется, она начинает выводит токсины через другой орган - кожу. На ней появляются угри, сыпь воспаленные участки. Это признак зашлакованности.
Ухудшение состояния волос и ногтей. Если вы стали замечать, что ваши волосы утратили обьем и блеск, усилилось выпадение волос, а ногти стали ломкими и ослабленными - это тоже сигнал к тому, что необходима детоксикация организма.
Проблемы с пищеварением. При высоком уровне токсинов в организме часто возникают боли в животе, проблемы с перевариванием пищи, неприятный запах изо рта, метеоризм, геморрой, запор, тошнота, отрыжка.
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Чрезмерное скопление токсинов является опасным для вашего здоровья. Поэтому, важно вовремя провести нужную диагностику и выявить причину интоксикации.
Токсины поступают в организм с пищей, напитками, бытовой химией, из окружающего воздуха… Организм пытается выводить их, но некоторые вещества имеют тенденцию к накоплению и приносят значительный вред здоровью. В скором времени появляются симптомы, указывающие на зашлакованность организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Чувство усталости. Целый день вы пытаетесь взбодриться с помощью кофе, но все-равно присутствует вялость, упадок сил и плохое настроение. Скорее всего, причина в зашлакованности организма.
Проблемы со сном. Зашлакованность печени часто вызывает бессонницу. Включайте в свое меню цветную капусту, брокколи, цитрусовые, свеклу, тыкву. Эти продукты помогут привести в норму работу печени и ваш сон наладится.
Высыпания на коже. Если выделительная система организма не справляется, она начинает выводит токсины через другой орган - кожу. На ней появляются угри, сыпь воспаленные участки. Это признак зашлакованности.
Ухудшение состояния волос и ногтей. Если вы стали замечать, что ваши волосы утратили обьем и блеск, усилилось выпадение волос, а ногти стали ломкими и ослабленными - это тоже сигнал к тому, что необходима детоксикация организма.
Проблемы с пищеварением. При высоком уровне токсинов в организме часто возникают боли в животе, проблемы с перевариванием пищи, неприятный запах изо рта, метеоризм, геморрой, запор, тошнота, отрыжка.
Читайте также: Врачи рассказали, в каких случаях от грейпфрута можно умереть
Чрезмерное скопление токсинов является опасным для вашего здоровья. Поэтому, важно вовремя провести нужную диагностику и выявить причину интоксикации.
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