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Медики назвали симптомы, указывающие на избыток токсинов

Медики назвали симптомы, указывающие на избыток токсинов Эти признаки помогут определить, что в организме слишком много шлаков.

Токсины поступают в организм с пищей, напитками, бытовой химией, из окружающего воздуха… Организм пытается выводить их, но некоторые вещества имеют тенденцию к накоплению и приносят значительный вред здоровью. В скором времени появляются симптомы, указывающие на зашлакованность организма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

Чувство усталости. Целый день вы пытаетесь взбодриться с помощью кофе, но все-равно присутствует вялость, упадок сил и плохое настроение. Скорее всего, причина в зашлакованности организма.

Проблемы со сном. Зашлакованность печени часто вызывает бессонницу. Включайте в свое меню цветную капусту, брокколи, цитрусовые, свеклу, тыкву. Эти продукты помогут привести в норму работу печени и ваш сон наладится.

Высыпания на коже. Если выделительная система организма не справляется, она начинает выводит токсины через другой орган - кожу. На ней появляются угри, сыпь воспаленные участки. Это признак зашлакованности.

Ухудшение состояния волос и ногтей. Если вы стали замечать, что ваши волосы утратили обьем и блеск, усилилось выпадение волос, а ногти стали ломкими и ослабленными - это тоже сигнал к тому, что необходима детоксикация организма.

Проблемы с пищеварением. При высоком уровне токсинов в организме часто возникают боли в животе, проблемы с перевариванием пищи, неприятный запах изо рта, метеоризм, геморрой, запор, тошнота, отрыжка.

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Чрезмерное скопление токсинов является опасным для вашего здоровья. Поэтому, важно вовремя провести нужную диагностику и выявить причину интоксикации.
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 Теги: токсины, организм

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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