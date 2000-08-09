Диетологи рассказали, что нельзя делать сразу после еды

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Если Вы питаетесь правильно, только здоровой пищей и регулярно, это не значит, что Вы не можете нанести вред организму. После принятия пищи некоторые вещи лучше не делать. Для курильщиков известна очень популярная привычка – покурить после еды. Вместе с едой, таким образом, Вы усваиваете и никотин. В таком случае, оно