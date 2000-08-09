Раздел: Медицина
Диетологи рассказали, что нельзя делать сразу после еды
Между едой и этими действиями должно пройти некоторое время.
Очень важно следить не только за процессом приема пищи, а и тем, чем вы занимаетесь после еды. Нарушение этих правил грозит дискомфортом и сбоями в пищеварительной системе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Ложиться в постель
Как бы тебе не хотелось спать, подожди хотя бы пару часов. Лучше займись домашними делами, будь умеренно активной, но только не позволяй себе принимать горизонтальное положение. Сон после еды влечет дискомфорт в желудке и изжогу.
Принимать горячую ванную
Никто не спорит, что этот процесс очень приятный, но не с полным желудком. Температура тела увеличивается, а организм, в свою очередь, увеличивает кровоток поверхностей всего тела, уменьшая его в районе желудка. Процесс переваривания пищи замедляется.
Мчать на тренировку
Интенсивные занятия сразу после еды ты вряд ли осилишь. Лучше всего заранее согласовать сам рацион (еда не должна быть тяжелой), время приема и время занятия. При выполнении упражнений ты должна чувствовать себя комфортно.
Заедать обед фруктами
Нормальный процесс пищеварения будет нарушен, есть ты съешь после сытного обеда парочку фруктов. Фруктовые кислоты спровоцируют процессы брожения в желудке, пища будет перевариваться дольше, а у тебя появится ощущение дискомфорта.
Устраивать чаепитие
Читайте также: Медики назвали симптомы, указывающие на избыток токсинов
Чашка чая после еды активно препятствует усвоению железа и снижает эффективность работы пищеварительной системы. Если очень хочется чая, то выпей его за 30 минут до еды. Таким образом ты подготовишь желудок к приему пищи.
Очень важно следить не только за процессом приема пищи, а и тем, чем вы занимаетесь после еды. Нарушение этих правил грозит дискомфортом и сбоями в пищеварительной системе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Ложиться в постель
Как бы тебе не хотелось спать, подожди хотя бы пару часов. Лучше займись домашними делами, будь умеренно активной, но только не позволяй себе принимать горизонтальное положение. Сон после еды влечет дискомфорт в желудке и изжогу.
Принимать горячую ванную
Никто не спорит, что этот процесс очень приятный, но не с полным желудком. Температура тела увеличивается, а организм, в свою очередь, увеличивает кровоток поверхностей всего тела, уменьшая его в районе желудка. Процесс переваривания пищи замедляется.
Мчать на тренировку
Интенсивные занятия сразу после еды ты вряд ли осилишь. Лучше всего заранее согласовать сам рацион (еда не должна быть тяжелой), время приема и время занятия. При выполнении упражнений ты должна чувствовать себя комфортно.
Заедать обед фруктами
Нормальный процесс пищеварения будет нарушен, есть ты съешь после сытного обеда парочку фруктов. Фруктовые кислоты спровоцируют процессы брожения в желудке, пища будет перевариваться дольше, а у тебя появится ощущение дискомфорта.
Устраивать чаепитие
Читайте также: Медики назвали симптомы, указывающие на избыток токсинов
Чашка чая после еды активно препятствует усвоению железа и снижает эффективность работы пищеварительной системы. Если очень хочется чая, то выпей его за 30 минут до еды. Таким образом ты подготовишь желудок к приему пищи.
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