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Раздел: Медицина  
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Эти продукты можно есть в любое время суток

Эти продукты можно есть в любое время суток Их употребление на ночь не приводит к набору лишнего веса.

Многие люди в стремлении к стройности начинают себя чрезмерно ограничивать в питании. Эксперты провели очередное исследование и назвали продукты, которые можно есть при похудении на ночь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Прежде всего исследователи говорят о том, что на голодный желудок ложиться спать не стоит, причиной этому является легкое увеличение потребляемых калорий вдвое на следующий день. Исходя из данных исследования, эксперты уверены, что идеальным ужином является порция еды, в котором имеют место нежирные белки и сложные углеводы.

Блюдо мисосиру, которое представляет собой суп с растворённой в нём пастой мисо, является прекрасным вечерним перекусом, ведь в нем присутствует необходимый стопроцентный белок, который медленно усваивается организмом, а значит позволяет долгое время не испытывать чувство голода. Калорийность его составляет всего 50 калорий.

Если дополнить блюдо японской традиционной кухни морскими водорослями, то жиросжигающий эффект будет увеличен в разы за счет активизации обмена веществ. Не помешает добавить к столь изысканному ужину тертую редьку, сыр тофу, креветки. Неплохо перекусить в вечернее время и куриным яйцом, которое можно отварить, или сделать яичницу. В первом случае его можно приправить натуральным йогуртом, во втором, добавить к «королеве завтраков» помидоры, перец и зелень.

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Не стоит забывать и о пользе молочных продуктов, в частности, кефире, сыре и йогурте в сочетании с кабачками, огурцами, капустой и другими овощами. В завершение диетологи напоминают, что не стоит заправлять вечерние блюда искусственными добавками, когда речь идет о похудении, отличным решением для этой цели послужит лимонный сок.
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 Теги: продукты, диета

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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