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Раздел: Медицина  
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Названы напитки, которые не стоит употреблять натощак

Названы напитки, которые не стоит употреблять натощакЗавтрак - главный прием пищи за весь день, и он должен быть правильным!

Холодная вода, кофе, соки и др. напитки, что мы привыкли пить по утрам, могут навредить здоровью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Национальная Ассоциация диетологов обнародовала список напитков, которые лучше не пить с утра.

Первым напитком, что лучше не пить натощак, оказалась обычная холодная вода. Если ее пить сразу же, как только проснулись, могут произойти спазмы желудка, что приведут к боли и нарушению пищеварения.

Минералка насыщена газами, что раздражают слизистые ткани пищеварительных органов, становятся причиной воспаления. Поэтому от нее утром тоже следует отказаться.

Кофеин в кофе активизирует работу выделительной системы организма, поэтому начинается усиленное производство желчи и пищеварительных соков. Так и развивается гастрит или язвы, так как обилие кислоты может закончится повреждением тканей. Чашечку кофе можно себе позволить уже после того, как вы позавтракаете. Ранее Yellmed перечислял продукты, которые специалисты рекомендуют употреблять натощак.

Кстати, соки тоже вредны по тем же причинам, что и кофе (просто в желудке кислота начнет вредить тканям).

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Кисломолочные продукты лучше употреблять после того, как вы поели. Так кисломолочные натощак не приносят пользы, потому что бактерии попадают в агрессивную среду пустого желудка и «погибают».
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 Теги: Напитки, завтрак

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Сегодня, 09:31 » Автор: Татьяна Ларина
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