» » Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение
Раздел: Медицина  
0

Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение

Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмениеВрачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека.

Солнечное затмение 11 августа будет частичным, но и такие незначительные изменения в небе могут серьезно повлиять на здоровье определенных слоев населения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Это солнечное затмение станет последним в коридоре затмений – в периоде между затмениями, даты которых расположены близко друг к другу. Начался этот период 13 июля. Это незаурядное явление имеет немалое влияние и на организм человека.
Солнечное затмение 11 августа 2018 года нанести существенный вред физическому здоровью человека не может, но может присутствовать определенный дискомфорт.

Врачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека. Влияние этого явления на поведение и самочувствие человека можно испытывать за две недели до его наступления.

Больше всего влияние затмения ощутят люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые.

В частности, как подтвердили исследования, через час после начала затмения у 70% гипертоников поднимается артериальное давление, сосуды сужаются, а сердце увеличивает мощность выброса крови, поэтому что кровь неравномерно поступает к полушариям головного мозга.

Почувствует воздействие и нервная система – в организме идет очень мощная нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность.

Также негативное влияние от затмения могут чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.

Медики добавляют, чтобы сердечникам облегчить влияние затмения на организм, можно выпить несколько капель "медицинского коньяка" – настойку боярышника. Она имеет тонизирующее действие, регулирует работу сосудов, в частности, восстановит кровоток.

Читайте также: Медики рассказали, как лунное затмение влияет на здоровье человека

Кроме того, солнечное затмение вызывает у людей и животных чувство тревоги, может развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: солнечное затмение, здоровье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:15 » Автор: Татьяна Ларина
     91
     0

Похожие новости по теме

Медики рассказали, как лунное затмение может повлиять на самочувствие Медики рассказали, как лунное затмение может повлиять на самочувствие

Лунное затмение имеет особенно негативное воздействие на здоровье и самочувствие мужчин

Медики рассказали, как чрезмерное употребление творога влияет на здоровье Медики рассказали, как чрезмерное употребление творога влияет на здоровье

Стоит употреблять не более 200 граммов продукта в неделю, чтобы не навредить здоровью.

Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье Ученые рассказали о том, как полнолуние влияет на здоровье

Люди с тонкой психологией более остальных ощущают на себе негативное влияние полной луны.

Медики предупредили, чем грозит здоровью переход на зимнее время Медики предупредили, чем грозит здоровью переход на зимнее время

Перевод стрелок часов на зимнее время может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики рассказали, как лунное затмение влияет на здоровье человека Медики рассказали, как лунное затмение влияет на здоровье человека

Жители Украины смогут наблюдать за лунным затмением 16 сентября.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх