Раздел: Медицина
Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение
Врачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека.
Солнечное затмение 11 августа будет частичным, но и такие незначительные изменения в небе могут серьезно повлиять на здоровье определенных слоев населения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Это солнечное затмение станет последним в коридоре затмений – в периоде между затмениями, даты которых расположены близко друг к другу. Начался этот период 13 июля. Это незаурядное явление имеет немалое влияние и на организм человека.
Солнечное затмение 11 августа 2018 года нанести существенный вред физическому здоровью человека не может, но может присутствовать определенный дискомфорт.
Врачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека. Влияние этого явления на поведение и самочувствие человека можно испытывать за две недели до его наступления.
Больше всего влияние затмения ощутят люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые.
В частности, как подтвердили исследования, через час после начала затмения у 70% гипертоников поднимается артериальное давление, сосуды сужаются, а сердце увеличивает мощность выброса крови, поэтому что кровь неравномерно поступает к полушариям головного мозга.
Почувствует воздействие и нервная система – в организме идет очень мощная нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность.
Также негативное влияние от затмения могут чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.
Медики добавляют, чтобы сердечникам облегчить влияние затмения на организм, можно выпить несколько капель "медицинского коньяка" – настойку боярышника. Она имеет тонизирующее действие, регулирует работу сосудов, в частности, восстановит кровоток.
Читайте также: Медики рассказали, как лунное затмение влияет на здоровье человека
Кроме того, солнечное затмение вызывает у людей и животных чувство тревоги, может развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.
Солнечное затмение 11 августа будет частичным, но и такие незначительные изменения в небе могут серьезно повлиять на здоровье определенных слоев населения, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Это солнечное затмение станет последним в коридоре затмений – в периоде между затмениями, даты которых расположены близко друг к другу. Начался этот период 13 июля. Это незаурядное явление имеет немалое влияние и на организм человека.
Солнечное затмение 11 августа 2018 года нанести существенный вред физическому здоровью человека не может, но может присутствовать определенный дискомфорт.
Врачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека. Влияние этого явления на поведение и самочувствие человека можно испытывать за две недели до его наступления.
Больше всего влияние затмения ощутят люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые.
В частности, как подтвердили исследования, через час после начала затмения у 70% гипертоников поднимается артериальное давление, сосуды сужаются, а сердце увеличивает мощность выброса крови, поэтому что кровь неравномерно поступает к полушариям головного мозга.
Почувствует воздействие и нервная система – в организме идет очень мощная нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность.
Также негативное влияние от затмения могут чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.
Медики добавляют, чтобы сердечникам облегчить влияние затмения на организм, можно выпить несколько капель "медицинского коньяка" – настойку боярышника. Она имеет тонизирующее действие, регулирует работу сосудов, в частности, восстановит кровоток.
Читайте также: Медики рассказали, как лунное затмение влияет на здоровье человека
Кроме того, солнечное затмение вызывает у людей и животных чувство тревоги, может развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.
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