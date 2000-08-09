Раздел: Медицина
Летние рецепты для красоты и здоровья кожи
Обеспечим кожу питанием на круглый год
Летом нужно обеспечить кожу лица необходимым питанием, чтобы подготовить ее к осени и зиме, когда уже не будет такого количества витаминов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В летний сезон лучше всего делать такие маски, в составе которых как можно больше свежих фруктов, ягод, зелени, лечебных трав и овощей.
Арбузная летняя маска. Мякоть арбуза превратить в пюре, выложить его в марлю и в таком виде использовать для кожи лица.
Свекольная летняя маска. Свеклу натереть на терке, сбрызнуть ее лимонным соком, смешать со сметаной, добавить измельченной петрушки.
Ягодная летняя маска. Мякоть садовой клубники и лесной земляники смешать в равных пропорциях, превратить в пюре, смешать с жирными сливками до густоты.
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Картофельная летняя маска. Молодой свежий картофель натереть на терке, выложить в марлю и использовать в качестве маски.
Летом нужно обеспечить кожу лица необходимым питанием, чтобы подготовить ее к осени и зиме, когда уже не будет такого количества витаминов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
В летний сезон лучше всего делать такие маски, в составе которых как можно больше свежих фруктов, ягод, зелени, лечебных трав и овощей.
Арбузная летняя маска. Мякоть арбуза превратить в пюре, выложить его в марлю и в таком виде использовать для кожи лица.
Свекольная летняя маска. Свеклу натереть на терке, сбрызнуть ее лимонным соком, смешать со сметаной, добавить измельченной петрушки.
Ягодная летняя маска. Мякоть садовой клубники и лесной земляники смешать в равных пропорциях, превратить в пюре, смешать с жирными сливками до густоты.
Читайте также: Летние маски для волос, тела, рук и ног из доступных ингредиентов
Картофельная летняя маска. Молодой свежий картофель натереть на терке, выложить в марлю и использовать в качестве маски.
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