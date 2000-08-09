Раздел: Медицина
Медики предупредили о смертельной опасности мороженого
Врачи не советуют украинцам есть такой десерт
Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.
"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.
Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.
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"Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.
Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.
Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Один из самых больших рисков – размораживание уличных ларьков. Нередко продавцы выключают холодильники на ночь, а утром повторно замораживают товары. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.
"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.
Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.
Читайте также: Медики предупредили о смертельной опасности макарон
"Прежде всего, нужно смотреть на упаковку. Знак ДСТУ означает, что мороженое изготовлено по государственному стандарту. Это гарантия того, что там находится действительно качественный продукт", – утверждает Юрий Чорнобривец, директор института потребительских экспертиз.
Кроме этого, эксперты настоятельно рекомендуют смотреть на срок годности. Чем он меньше, тем натуральнее десерт.
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