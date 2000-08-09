Раздел: Медицина
Медики подсказали, каким спортом можно заниматься при варикозе
Хирург назвала пять видов спорта, которыми можно заниматься даже при варикозном расширении вен.
Как напомнила хирург Анастасия Акулова в комментарии Оbozrevatel, при варикозе многие виды физических нагрузок противопоказаны, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но есть такие, которые облегчают течение заболевания. В частности, специалисты рекомендуют для профилактики варикоза заниматься плаванием и аквааэробикой.
Благодаря воде нагрузка на ноги гораздо ниже, также происходит постоянный массаж кожи водным потоком, что повышает ее упругость и эластичность.
Так, для людей с варикозом можно бегать, но только трусцой и легкие занятия на беговой дорожке. При них максимально активно сокращаются икроножные мышцы.
Также разрешена скандинавская ходьба (с использованием специальных палок). Особенно полезно ходить по неровной местности – благодаря поднятию и спусканию работают разные группы мышц голени.
Лыжи тоже можно, но выбирайте соответствующую скорость и не переусердствуйте.
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Йога и другие статические нагрузки можно выполнять, кроме тех, во время которых происходит сжатие сосудов. Даже простейшая "Березка" или "Плуг" отлично улучшают отток венозной крови из нижних конечностей.
Как напомнила хирург Анастасия Акулова в комментарии Оbozrevatel, при варикозе многие виды физических нагрузок противопоказаны, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Но есть такие, которые облегчают течение заболевания. В частности, специалисты рекомендуют для профилактики варикоза заниматься плаванием и аквааэробикой.
Благодаря воде нагрузка на ноги гораздо ниже, также происходит постоянный массаж кожи водным потоком, что повышает ее упругость и эластичность.
Так, для людей с варикозом можно бегать, но только трусцой и легкие занятия на беговой дорожке. При них максимально активно сокращаются икроножные мышцы.
Также разрешена скандинавская ходьба (с использованием специальных палок). Особенно полезно ходить по неровной местности – благодаря поднятию и спусканию работают разные группы мышц голени.
Лыжи тоже можно, но выбирайте соответствующую скорость и не переусердствуйте.
Читайте также: Медики подсказали, как быстро восстановить нервные клетки
Йога и другие статические нагрузки можно выполнять, кроме тех, во время которых происходит сжатие сосудов. Даже простейшая "Березка" или "Плуг" отлично улучшают отток венозной крови из нижних конечностей.
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