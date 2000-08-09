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Раздел: Медицина  
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Специалисты нашли лучшее средство от старения

Специалисты нашли лучшее средство от старенияФизические упражнения существенно уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые изучили уровень физической активности участников эксперимента.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Научные специалисты из Бристольского университета в Великобритании считают, что им удалось найти средство, предотвращающее старение.

По их версии, физические упражнения существенно уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

В результате чего, говорится в материале Science Alert, самая лучшая профилактика старения в настоящий момент – физическая активность.

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Так, в этом эксперименте, подтверждающем теорию ученых, участвовали 1600 людей в возрасте от 60 до 64 лет.
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 Теги: средство от старения, Специалисты

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Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
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