Раздел: Медицина
Названы продукты, вызывающие изжогу
Эксперты перечислили семь нежелательных продуктов при изжоге.
Если у вас регулярно возникают проблемы с пищеварением, мучает изжога, возникает несварение, вам обязательно стоит задуматься, не кроется ли причина в недостатках питания. Возможно, стоит пересмотреть рацион – вы будете удивлены, какой впечатляющий эффект это может дать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие продукты вредны, а какие хороши для желудка?
Продукты, содержащие быстрые углеводы, служат пищей для бактерий в вашем кишечнике. Они могут быть причиной воспаления в пищеварительном тракте, повышенного газообразования, вздутия живота и других некомфортных проблем с желудком. Если вы сократите употребление продуктов с такими углеводами, ваши пищеварительные процессы могут стабилизироваться. Вы сможете забыть о постоянном дискомфорте и даже снизить вес. Итак, давайте изучим некоторые разновидности продуктов детальнее.
Арбуз: избегайте
Этот любимый многими летний продукт не такой уж безобидный, хотя и содержит преимущественно жидкость. В арбузе содержатся фруктоза, фруктаны и полиолы – все эти разновидности сахара быстро ферментируются в кишечнике. Помните, чем больше подобных углеводов вы съедите, тем выше будет вероятность несварения.
Ферментированные продукты: некоторые ешьте, а некоторых избегайте
Некоторые ферментированные продукты могут быть вполне полезными для желудка, а вот другие могут вызывать у людей с чувствительностью к ним ощутимый дискомфорт. К ферментированным продуктам можно отнести вино, сыр, уксус, мисо, йогурт, квашеную капусту, маринованные продукты. К примеру, при производстве йогурта молоко сочетают с определенными бактериями, которые перерабатывают часть лактозы. В результате получается продукт, который проще переварить. Ферментированная пища такого типа может быть полезной. Просто выбирайте молочные продукты с низким содержанием лактозы, и тогда ваши пищеварительные процессы будут в полном порядке.
Кислотные продукты: употребляйте с осторожностью
Практически в любом списке опасных для пищеварения продуктов вы найдете кислотную пищу вроде апельсинов или томатов. Распространенным является мнение о том, что они вызывают изжогу. Тем не менее по данным исследований кислотные продукты не создают давления на пищевод и желудок, а значит, не вызывают симптомов изжоги. Тем не менее, если у вас очень сильная изжога и раздраженный пищевод, употребление кислотных продуктов может быть причиной дискомфорта. Если вы замечаете, что апельсины или томаты обостряют ваше ощущение изжоги, откажитесь от них в пользу других продуктов.
Молочные продукты: некоторые ешьте, некоторых избегайте
Не во всех молочных продуктах присутствует одинаковое количество лактозы, а именно она может быть причиной проблем с пищеварением. В небольших количествах это вещество может быть безопасным даже для тех, кто не переваривает таких молекул молочного сахара. Словом, далеко не все молочные продукты могут быть причиной дискомфорта в желудке. К примеру, твердые сыры вроде пармезана или чеддера содержат менее одного грамма лактозы на порцию. Низкое ее содержание и в греческом йогурте – дело в нюансах приготовления этого продукта с удалением сыворотки. Остерегайтесь плавленого сыра и ароматизированных йогуртов, потому что молоко или сыворотка в них менее переработанные, а значит, вероятность проблем с желудком будет значительно выше.
Грейпфрут: употребляйте с осторожностью
В грейпфруте содержатся затрудняющие пищеварение фруктаны, так что постарайтесь ограничить количество, которое вы употребляете. Достаточно съесть несколько долек, не ешьте половину грейпфрута. Если вы обожаете цитрусовые, лучше есть лимон, лайм или апельсин.
Томаты и продукты из томатов: некоторые ешьте, некоторых избегайте
Свежие или консервированные томаты вполне безопасны для вашего желудка. Тем не менее стоит учитывать, что томатная паста – это концентрированная форма томатов, в которой слишком много фруктозы. Фруктоза относится к быстро ферментируемым углеводам и может быть безопасной лишь в небольших количествах. А что насчет томатных соусов? Они безопасны, если вы делаете их самостоятельно. В магазинных соусах нередко содержатся лук и чеснок, негативно воздействующие на пищеварение, сахар, повышающий количество углеводов, и соль, вызывающая вздутие живота. Именно поэтому их лучше остерегаться.
Кукуруза: избегайте
Кукуруза бывает в разных формах – попкорн, початки, мука. Свежая сладкая кукуруза содержит два типа быстро ферментируемых углеводов, поэтому употребление такого продукта может становиться для некоторых людей причиной дискомфорта. Попкорн кажется легким и полезным вариантом для перекуса, но содержит большое количество углеводов, кроме того, порой в него добавляют трансжиры, чтобы продлить срок годности.
Читайте также: Дерматологи поделились главными секретами идеальной кожи
Это тоже подрывает здоровье желудка. Кукурузная мука достаточно безопасна, полента тоже не вызовет проблем с пищеварением.
Если у вас регулярно возникают проблемы с пищеварением, мучает изжога, возникает несварение, вам обязательно стоит задуматься, не кроется ли причина в недостатках питания. Возможно, стоит пересмотреть рацион – вы будете удивлены, какой впечатляющий эффект это может дать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Какие продукты вредны, а какие хороши для желудка?
Продукты, содержащие быстрые углеводы, служат пищей для бактерий в вашем кишечнике. Они могут быть причиной воспаления в пищеварительном тракте, повышенного газообразования, вздутия живота и других некомфортных проблем с желудком. Если вы сократите употребление продуктов с такими углеводами, ваши пищеварительные процессы могут стабилизироваться. Вы сможете забыть о постоянном дискомфорте и даже снизить вес. Итак, давайте изучим некоторые разновидности продуктов детальнее.
Арбуз: избегайте
Этот любимый многими летний продукт не такой уж безобидный, хотя и содержит преимущественно жидкость. В арбузе содержатся фруктоза, фруктаны и полиолы – все эти разновидности сахара быстро ферментируются в кишечнике. Помните, чем больше подобных углеводов вы съедите, тем выше будет вероятность несварения.
Ферментированные продукты: некоторые ешьте, а некоторых избегайте
Некоторые ферментированные продукты могут быть вполне полезными для желудка, а вот другие могут вызывать у людей с чувствительностью к ним ощутимый дискомфорт. К ферментированным продуктам можно отнести вино, сыр, уксус, мисо, йогурт, квашеную капусту, маринованные продукты. К примеру, при производстве йогурта молоко сочетают с определенными бактериями, которые перерабатывают часть лактозы. В результате получается продукт, который проще переварить. Ферментированная пища такого типа может быть полезной. Просто выбирайте молочные продукты с низким содержанием лактозы, и тогда ваши пищеварительные процессы будут в полном порядке.
Кислотные продукты: употребляйте с осторожностью
Практически в любом списке опасных для пищеварения продуктов вы найдете кислотную пищу вроде апельсинов или томатов. Распространенным является мнение о том, что они вызывают изжогу. Тем не менее по данным исследований кислотные продукты не создают давления на пищевод и желудок, а значит, не вызывают симптомов изжоги. Тем не менее, если у вас очень сильная изжога и раздраженный пищевод, употребление кислотных продуктов может быть причиной дискомфорта. Если вы замечаете, что апельсины или томаты обостряют ваше ощущение изжоги, откажитесь от них в пользу других продуктов.
Молочные продукты: некоторые ешьте, некоторых избегайте
Не во всех молочных продуктах присутствует одинаковое количество лактозы, а именно она может быть причиной проблем с пищеварением. В небольших количествах это вещество может быть безопасным даже для тех, кто не переваривает таких молекул молочного сахара. Словом, далеко не все молочные продукты могут быть причиной дискомфорта в желудке. К примеру, твердые сыры вроде пармезана или чеддера содержат менее одного грамма лактозы на порцию. Низкое ее содержание и в греческом йогурте – дело в нюансах приготовления этого продукта с удалением сыворотки. Остерегайтесь плавленого сыра и ароматизированных йогуртов, потому что молоко или сыворотка в них менее переработанные, а значит, вероятность проблем с желудком будет значительно выше.
Грейпфрут: употребляйте с осторожностью
В грейпфруте содержатся затрудняющие пищеварение фруктаны, так что постарайтесь ограничить количество, которое вы употребляете. Достаточно съесть несколько долек, не ешьте половину грейпфрута. Если вы обожаете цитрусовые, лучше есть лимон, лайм или апельсин.
Томаты и продукты из томатов: некоторые ешьте, некоторых избегайте
Свежие или консервированные томаты вполне безопасны для вашего желудка. Тем не менее стоит учитывать, что томатная паста – это концентрированная форма томатов, в которой слишком много фруктозы. Фруктоза относится к быстро ферментируемым углеводам и может быть безопасной лишь в небольших количествах. А что насчет томатных соусов? Они безопасны, если вы делаете их самостоятельно. В магазинных соусах нередко содержатся лук и чеснок, негативно воздействующие на пищеварение, сахар, повышающий количество углеводов, и соль, вызывающая вздутие живота. Именно поэтому их лучше остерегаться.
Кукуруза: избегайте
Кукуруза бывает в разных формах – попкорн, початки, мука. Свежая сладкая кукуруза содержит два типа быстро ферментируемых углеводов, поэтому употребление такого продукта может становиться для некоторых людей причиной дискомфорта. Попкорн кажется легким и полезным вариантом для перекуса, но содержит большое количество углеводов, кроме того, порой в него добавляют трансжиры, чтобы продлить срок годности.
Читайте также: Дерматологи поделились главными секретами идеальной кожи
Это тоже подрывает здоровье желудка. Кукурузная мука достаточно безопасна, полента тоже не вызовет проблем с пищеварением.
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