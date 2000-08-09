Раздел: Медицина
Медики рассказали, что нужно есть для предотвращения депрессии
Эти продукты обладают антидепрессивными свойствами.
Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!
Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе.
Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.
Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!
Темный шоколад
Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Лосось
В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.
Овсянка
Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.
Яйца
Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.
Субпродукты
Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.
Семечки тыквы
В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).
Ячмень
Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.
Постное красное мясо
В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.
Спаржа
Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).
Мидии
В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.
От каких продуктов лучше воздержаться
- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).
Читайте также: Названы продукты, вызывающие изжогу
- Алкоголь, молочный шоколад, молоко.
Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!
Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе.
Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.
Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!
Темный шоколад
Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.
Лосось
В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.
Овсянка
Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.
Яйца
Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.
Субпродукты
Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.
Семечки тыквы
В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).
Ячмень
Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.
Постное красное мясо
В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.
Спаржа
Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).
Мидии
В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.
От каких продуктов лучше воздержаться
- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).
Читайте также: Названы продукты, вызывающие изжогу
- Алкоголь, молочный шоколад, молоко.
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