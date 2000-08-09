Медики рассказали, что нужно есть для предотвращения депрессии

Эти продукты обладают антидепрессивными свойствами.



Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками, сообщает



Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!



Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе.



Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.



Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!



Темный шоколад



Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.



Лосось



В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.



Овсянка



Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.



Яйца



Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.



Субпродукты



Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.



Семечки тыквы



В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).



Ячмень



Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.



Постное красное мясо



В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.



Спаржа



Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).



Мидии



В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.



От каких продуктов лучше воздержаться



- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).



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- Алкоголь, молочный шоколад, молоко. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе.Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).- Алкоголь, молочный шоколад, молоко.



