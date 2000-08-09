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Медики рассказали, что нужно есть для предотвращения депрессии

Медики рассказали, что нужно есть для предотвращения депрессии Эти продукты обладают антидепрессивными свойствами.

Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.

Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!

Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе.

Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.

Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!

Темный шоколад

Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Лосось

В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.

Овсянка

Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.

Яйца

Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.

Субпродукты

Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.

Семечки тыквы

В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).

Ячмень

Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.

Постное красное мясо

В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.

Спаржа

Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).

Мидии

В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.

От каких продуктов лучше воздержаться

- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).

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- Алкоголь, молочный шоколад, молоко.
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 Теги: продукты, депрессия, профилактика

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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