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Раздел: Медицина  
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Ученые объяснили, почему нельзя злоупотреблять витаминами

Ученые объяснили, почему нельзя злоупотреблять витаминами Избыток витаминов в организме может вызвать рак.

В пользу мнения о том, что прием витаминов может приводить к раку, говорят сведения, полученные в разных научных исследованиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Так, еще в начале 2000-х международная группа ученых из США, Дании и Сербии с участием 170 тысяч человек показало: риск возникновения злокачественных опухолей повышает употребление синтетических витаминов А, С и Е. Из одного миллиона человек, регулярно принимающих эти витамины, примерно девять тысяч ежегодно умирают от рака органов пищеварения, заявили тогда авторы работы.

В 2011 году исследовательский проект под названием «Витамин Е и риск развития рака простаты», осуществленный в США, помог обнаружить, что.мужчины, принимавшие витамин Е, на 17% чаще заболевали раком простаты.

Российские ученые также считают, что принимать витамины полезно только в случае реальной необходимости, тогда как пить их для профилактики – бесполезно и даже опасно.

«Прием витаминных препаратов не должен быть бесконтрольным. Даже банальный витамин С при передозировке может спровоцировать развитие язвенной болезни желудка, стимулировать образование камней в почках и вызывать нарушения менструального цикла», -заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

Президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов также высказал мнение о том, что дополнительно принимаемые витамины для нормально питающихся людей совершенно не полезны. В то же время он заметил, что связь между приемом витаминов и появлением рака часто демонизируется.

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«Применительно к некоторым витаминам действительно есть данные о том, что они провоцируют рак, но это, скорее, исключительные случаи. Риски не велики, делать из этого большую проблему не стоит», - подчеркнул исследователь.
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 Теги: витамины, рак

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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